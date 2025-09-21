Formel 1 im TV und Livestream: Den Baku-GP HIER live sehen

20 Autos, 24 Strecken, ein Weltmeister – die Formel 1 startet am 16. März 2025 in die neue Saison und die Vorfreude ist wieder riesig. Millionen Fans verfolgen seit Jahren an der Strecke oder im TV und Livestream die Rennen der Formel 1.

Zählst auch du zu den großen Motorsport-Fans und willst die Formel 1 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo du die Königsklasse des Motorsports in Deutschland, Österreich und der Schweiz live im TV sehen kannst.

Formel 1 im TV und Livestream: Hier siehst du die Rennen live

Die Formel 1 läuft nun im vierten Jahr in Folge in Deutschland exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Riese hält seit 2021 die Exklusiv-Rechte für die Formel 1 und zeigt die Rennen sowohl im TV als auch im Livestream. Bei Sky siehst du den kompletten Grand Prix – vom 1. Freien Training über Qualifying und Sprint bis hin zum Rennen am Sonntag.

Sky empfängst du über den SkyQ-Receiver über Satellit, Kabel oder Internet. Zusätzlich hast du mit einem Sky-Abo die Möglichkeit, das Programm über Apps auf dem Fernseher, Handy oder anderen mobilen Endgeräten zu sehen. Videos auf Abruf gibt es auf sport.sky.de.

Das Team von Sky stellt sich ähnlich wie in den Jahren zuvor auf. Die Ex-Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und Timo Glock sind die TV-Experten. Wieder mit dabei ist auch Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Kommentiert wird die Formel 1 bei Sky von Sascha Roos. Peter Hardenacke ist Moderator und Sandra Baumgartner Reporterin.

Motorsport der Extraklasse! Du willst die Formel 1 live im TV verfolgen? Bei Sky siehst du alle Rennen der Saison. Hier geht’s zum Angebot! 🛒

RTL zeigt wieder Formel 1

Bis 2020 lief die Formel 1 bei RTL im Free-TV. Nach 30 Jahren verlor der Sender allerdings die Rechte für die Übertragung der Formel 1. 2021 und 2022 sicherte sich RTL noch eine Sublizenz für vier Rennen der Formel 1 und zeigte diese im Free-TV. 2023 zeigte RTL gar keine Rennen, doch seit 2024 ist der Sender zurück im Geschäft.

Auch dieses Jahr haben Sky und RTL wieder einen gemeinsamen Deal beschlossen. RTL zeigt in der Saison 2025 ganze sieben Rennen live im Free-TV. Darunter die Klassiker in Imola und Spa und das Highlight-Nachtrennen in Las Vegas (Hier mehr dazu). Und das inklusive Qualifying. Zudem soll RTL noch fünf weitere Qualifyings zeigen, die restlichen Rennen bleiben exklusiv bei Sky.

RTL greift bei seinen Übertragungen auf sein altes Team zurück: Florian König ist Moderator, Kai Ebel Reporter in der Boxengasse und kommentiert wird das Ganze von Heiko Wasser und Christian Danner. Mit dabei ist außerdem Laura Papendick.

Formel 1: Hier siehst du die Rennen 2025 (fett: Free-TV)

Wintertests in Bahrain: 26.-28. Februar – Sky

Australien (Melbourne): 16. März 2025: Sky China (Shanghai): 23. März 2025: Sky und RTL Japan (Suzuka): 6. April 2025: Sky Bahrain (Sachir): 13. April 2025: Sky Saudi-Arabien (Dschidda): 20. April 2025: Sky Miami (Miami): 4. Mai 2025: Sky Emilia-Romagna (Imola): 18. Mai 2025: Sky und RTL Monaco (Monte Carlo): 25. Mai 2025: Sky Spanien (Barcelona): 1. Juni 2025: Sky und RTL Kanada (Montreal): 15. Juni 2025: Sky und RTL Österreich (Spielberg): 29. Juni 2025: Sky Großbritannien (Silverstone): 6. Juli 2025: Sky Belgien (Spa-Francorchamps): 27. Juli 2025: Sky und RTL Ungarn (Budapest): 3. August 2025: Sky Niederlande (Zandvoort): 31. August 2025: Sky und RTL Italien (Monza): 7. September 2025: Sky Aserbaidschan (Baku): 21. September 2025: Sky Singapur (Singapur): 5. Oktober 2025: Sky USA (Austin): 19. Oktober 2025: Sky Mexiko (Mexiko-Stadt): 26. Oktober 2025: Sky Brasilien (Sao Paulo): 9. November 2025: Sky Las Vegas (Las Vegas): 22. November 2025: Sky und RTL Katar (Doha): 30. November 2025: Sky Abu Dhabi (Yas Marina): 7. Dezember 2025: Sky

Hier läuft die Formel 1 in Österreich und der Schweiz

In Österreich laufen die GPs der Formel 1 im TV und Livestream bei den Free-TV-Sendern ORF und dem Red-Bull-Sender ServusTV. Die beiden TV-Anstalten teilen sich hier im dritten Jahr in Folge die Rechte für die Königsklasse des Motorsports. Der Österreich-GP läuft 2024 exklusiv bei ServusTV, 2025 dann wieder im ORF.

In der Schweiz läuft die Formel 1 im TV und Livestream beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Der Sender überträgt nur die Qualifyings und Rennen im TV und Livestream.

Nur noch ein deutscher Fahrer in der Formel 1

Der Rennkalender ist in diesem Jahr picke packe voll. 24 Grand Prix sind angesetzt. Der China-GP ist zurück. Zum zweiten Mal ist in diesem Jahr Las Vegas im Rennkalender, gefahren wird in der Glücksspielstadt auf dem legendären Las-Vegas-Strip.

Der große Favorit ist in diesem Jahr wieder Max Verstappen. Nach seinem vierten WM-Titel will er mit Red Bull nachlegen. Ihn jagen Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren sowie Lewis Hamilton und Charles Leclerc im Ferrari.

Das könnte dich auch interessieren:

Aus deutscher Sicht ist in diesem Jahr nur Nico Hülkenberg dabei. Er fährt nach zwei Jahren bei Haas für Sauber. Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, hat auch in diesem Jahr keinen Sitz bekommen. Sebastian Vettel hat seine Karriere 2022 beendet.