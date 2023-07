Formel 1 im TV und Livestream: Hier siehst du das Qualifying zum Belgien-GP live

20 Autos, 23 Strecken, ein Weltmeister – die Formel 1 startet am 05. März 2023 in die neue Saison und die Vorfreude ist wieder riesig. Millionen Fans verfolgen seit Jahren an der Strecke oder im TV und Livestream die Rennen der Formel 1.

Zählst auch du zu den großen Motorsport-Fans und willst die Formel 1 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo du die Königsklasse des Motorsports in Deutschland, Österreich und der Schweiz live im TV sehen kannst.

Formel 1 im TV und Livestream: Hier siehst du die Rennen live

Die Formel 1 läuft nun im dritten Jahr in Folge in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Riese hält seit 2021 die Exklusiv-Rechte für die Formel 1 und zeigt die Rennen sowohl im TV als auch im Livestream. Bei Sky siehst du den kompletten Grand Prix – vom 1. Freien Training über Qualifying und Sprint bis hin zum Rennen am Sonntag.

Sky empfängst du über den SkyQ-Receiver über Satellit, Kabel oder Internet. Zusätzlich hast du mit einem Sky-Abo die Möglichkeit, das Programm über Apps auf dem Fernseher, Handy oder anderen mobilen Endgeräten zu sehen. Videos auf Abruf gibt es auf sport.sky.de.

Das Team von Sky stellt sich ähnlich wie in den Jahren zuvor auf. Die Ex-Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und Timo Glock sind die TV-Experten. Wieder mit dabei ist auch Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Kommentiert wird die Formel 1 bei Sky von Sascha Roos. Peter Hardenacke ist Moderator und Sandra Baumgartner Reporterin.

Bis 2020 lief die Formel 1 bei RTL im Free-TV. Nach 30 Jahren verlor der Sender allerdings die Rechte für die Übertragung der Formel 1. 2021 und 2022 sicherte sich RTL noch eine Sublizenz für vier Rennen der Formel 1 und zeigte diese im Free-TV. Seit dieser Saison ist RTL endgültig ausstiegen.

Sky hat sich dafür entschieden, einige Rennen dafür selbst auf seiner Homepage und bei Youtube für alle frei empfangbar zu zeigen. Darunter fallen unter anderem das Rennen in Spanien und Ungarn.

Der Rennkalender in der Formel 1 – hier siehst du die Rennen (fett: Free-TV)

05. März – Sakhir, Bahrain (16 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

19. März – Dschidda, Saudi-Arabien (18 Uhr) – Sieger: Sergio Perez

02. April – Melbourne, Australien (07 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

30. April – Baku, Aserbaidschan (13 Uhr) – Sieger: Sergio Perez

07. Mai – Miami, USA (21.30 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

21. Mai – Imola, Italien (15 Uhr) – ABGESAGT!

28. Mai – Monaco (15 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

04. Juni – Barcelona, Spanien (15 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

18. Juni – Montreal, Kanada (20 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

02. Juli – Spielberg, Österreich (15 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

09. Juli – Silverstone, Großbritannien (16 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

23. Juli – Budapest, Ungarn (15 Uhr) – Sieger: Max Verstappen

30. Juli – Spa, Belgien (15 Uhr) – Sky, ServusTV, SRF

27. August – Zandvoort, Niederlande (15 Uhr) – Sky, ServusTV, SRF

03. September – Monza, Italien (15 Uhr) – Sky, ORF, SRF

17. September – Singapur (14 Uhr) – Sky, ServusTV, SRF

24. September – Suzuka, Japan (7 Uhr) – Sky, ORF, SRF

08. Oktober – Katar (16 Uhr) – Sky, ORF, SRF

22. Oktober – Austin, USA (21 Uhr) – Sky, ServusTV, SRF

29. Oktober – Mexiko City, Mexiko (21 Uhr) – Sky, ORF, SRF

05. November – Sao Paulo, Brasilien (18 Uhr) – Sky, ServusTV, SRF

18. November – Las Vegas, USA (7 Uhr) – Sky, ServusTV, SRF

26. November – Abu Dhabi (14 Uhr) – Sky, ORF, SRF

Hier läuft die Formel 1 in Österreich und der Schweiz

In Österreich laufen die GPs der Formel 1 im TV und Livestream bei den Free-TV-Sendern ORF und dem Red-Bull-Sender ServusTV. Die beiden TV-Anstalten teilen sich hier im dritten Jahr in Folge die Rechte für die Königsklasse des Motorsports. Jeder Sender zeigt zwölf Rennen. Der Österreich-GP läuft sowohl bei ORF als auch bei ServusTV.

Das Team bei ServusTV bilden 2023 wieder Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle. Für ORF sind die Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz im Einsatz, sowie das Expertenteam um Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper, Robert Lechner und Maximilian Günther.

In der Schweiz läuft die Formel 1 im TV und Livestream beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Der Sender überträgt nur die Qualifyings und Rennen im TV und Livestream.

Zeitplan Belgien-GP

1. Freies Training, Freitag 13.30 Uhr

Qualifying, Freitag 17 Uhr

Sprint-Shootout, Samstag 12 Uhr

Sprint, Samstag 16.30 Uhr

Rennen, Sonntag 15 Uhr

Nur noch ein deutscher Fahrer in der Formel 1

Der Rennkalender ist in diesem Jahr picke packe voll. 23 Grand Prix sind angesetzt. Der China-GP fällt 2023 wieder aus. Zum allerersten Mal ist in diesem Jahr Las Vegas im Rennkalender, gefahren wird in der Glücksspielstadt auf dem legendären Las-Vegas-Strip.

Der große Favorit ist in diesem Jahr wieder Max Verstappen. Nach seinem zweiten WM-Titel will er mit Red Bull nachlegen. Ihn jagen Lewis Hamilton und George Russell im Mercedes und Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari.

Aus deutscher Sicht ist in diesem Jahr nur Nico Hülkenberg dabei. Er fährt für Haas und nimmt dort den Platz von Mick Schumacher ein. Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, ist in diesem Jahr Ersatzfahrer bei Mercedes. Sebastian Vettel hat seine Karriere 2022 beendet.