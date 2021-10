Formel 1 – Türkei-GP im Live-Ticker: Fix! ER nimmt die Motoren-Strafe in Kauf

In der Formel 1 steht der Türkei-GP an.

Die Formel 1 ist zu Gast in Istanbul, der Türkei-GP steht an. Nach 2020 ist die Strecke in der Nähe des Bosporus erneut kurzfristig in den Rennkalender aufgenommen worden.

Beim Türkei-GP wird der dramatische Titelkampf zwischen den Formel 1-Starpiloten Lewis Hamilton und Max Verstappen in die nächste Runde gehen. Sieben Rennen vor Schluss ist der WM-Kampf noch völlig offen.

Formel 1 – Türkei-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt den Großen Preis der Türkei? Erwartet die Formel 1 in Istanbul das nächste Regenchaos? Und wie schlagen sich die deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher?

Alle Informationen zum Türkei-GP der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

-----------------------------------

Zeitplan Türkei-GP

1. Freies Training, Freitag 10.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag 14 Uhr

3. Freies Training, Samstag 11 Uhr

Qualifying, Samstag 14 Uhr

Rennen, Sonntag 14 Uhr

-----------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

09.57 Uhr: Sainz ist dennoch voller Vorfreude: „Ich gehe mit einer neuen Power Unit ins Wochenende, hoffentlich mit ein bisschen mehr Performance. Da kann ich nicht enttäuscht sein. Ich bezahle mit dem letzten Startplatz die Rechnung, aber meine Ergebnisse vom letzten Startplatz sind ziemlich gut.“

09.49 Uhr: Bereits offiziell ist die Motorenstrafe für Carlos Sainz. Der Ferrari-Pilot bekommt an diesem Wochenende das Upgrade für seine Power Unit. Damit startet er von ganz hinten. Beim Russland-GP war dies bereits bei Charles Leclerc eingebaut worden.

08.55 Uhr: Ein großes Thema an diesem Wochenende werden auch die Motoren sein. Es wird darüber spekuliert, dass Lewis Hamilton die Motorenstrafe in Kauf nehmen könnte.

08.05 Uhr: Um ein ähnliches Drama zu vermeiden, hat die FIA Vorkehrungen getroffen. Wie die Strecke nun besser werden soll, erfährst du hier!

07.45 Uhr: An den letzten Türkei-GP werden sich die viele F1-Fans noch gut erinnern können. Damals bereitete der neue Asphalt in Kombination mit dem Regen den Fahrern große Probleme. Lance Stroll startete von der Pole, im Rennen siegte dann Hamilton.

------------------------

Die WM-Wertung nach 15/22 Rennen

Hamilton, 246,5 Punkte Verstappen, 244,5 Punkte Bottas, 151 Punkte Norris, 139 Punkte Perez, 120 Punke

------------------------

07.05 Uhr: Trotz des örtlichen Wechsels hält Red Bull an diesem Wochenende übrigens an seinem Plan fest. Es gibt eine große Hommage an den Autohersteller Honda. In welchem Design Max Verstappen startet, siehst du hier!

06.48 Uhr: Wollen wir nun einen Blick auf den nächsten Grand Prix werfen. Die Formel 1 ist erneut zu Gast in der Türkei. Wie schon 2020 ist der Istanbul Park eingesprungen. Das Rennen dient als Ersatz für den Japan-GP, der eigentlich an diesem Wochenende hätte stattfinden sollen.

------------------------------------

------------------------------------

06.25 Uhr: Rund zwei Wochen ist der dramatische Russland-GP nun her. Lando Norris verspielte seinen ersten Formel 1-Sieg, Hamilton feierte seinen 100. GP-Sieg und Max Verstappen betrieb nach Motorenstrafe maximale Schadensbegrenzung. Alles zu dem Rennen kannst du hier nochmal nachlesen!

06.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis der Türkei. Wir begrüßen sie zum nächsten Rennen in der Formel 1.