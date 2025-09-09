Angebot steht! Spektakuläres Comeback in der Formel 1 bahnt sich an

Es gab Zeiten, da kämpfte die Formel 1 und zahlreiche Teams ums Überleben. Doch das ist längst vorbei. Die Serie hat ihren Status als Königsklasse des Motorsports zementiert. Und so will plötzlich wieder jeder Teil des Millionengeschäfts sein.

Das gilt auch für zahlreiche Rennstrecken und deren Betreiber. Auch in der Türkei träumt man offenbar davon, wieder einen Grand Prix der Formel 1 zu veranstalten. Jetzt gibt es sogar ein konkretes Angebot an die F1-Entscheider: Schon in Kürze könnte der Kurs in Istanbul als Aushilfe in Erscheinung treten. Doch insgesamt will man mehr.

Formel-1-Rückkehr in die Türkei?

Bereits vier Jahre ist es her, dass die Königsklasse letztmals in der Türkei zu Gast war. Mitten in der Corona-Pandemie rettete der Kurs in Istanbul die F1-Saison und sprang sowohl 2020 als auch 2021 als Ausrichter ein. Doch nachdem sich die Weltlage wieder entspannt hatte, kehrte der Rennzirkus nicht zurück. Damit bleibt Valtteri Bottas weiterhin der letzte Gewinner eines Türkei-GPs. Doch wie lange noch?

In Istanbul träumt man wieder vom Rennsport. Wie „Autosport“ berichtet, sei der Istanbul Park kürzlich an die Türkische Automobilsport Föderation übergegangen. Und deren Präsident Eren Uclertopragi wünsche sich eine dauerhafte Rückkehr in die Formel 1 und nicht nur einen kurzfristigen Vertrag.

Schnelle Generalprobe?

Man habe bereits „intensive Gespräche mit dem Management der F1 und der FIA geführt“, verrät Uclertopragi gegenüber „Autosport„. Man ziele auf einen festen Platz im Rennkalender mit einem langfristigen Vertrag ab.

Um den eigenen Wert zu beweisen, bringt man sich aber auch anders in Stellung – immerhin steht der Kalender für 2026 schon. „Dennoch könnten wir für den Fall, dass ein Rennen aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden kann, den Großen Preis der Türkei ausrichten“, so Uclertopragi. Zuletzt war 2023 der Große Preis von Imola wegen schwerer Regenfälle abgesagt worden. Ein Ersatzrennen gab es nicht.

Formel 1: Regierung mischt mit

Die Bemühungen des türkischen Verbandes würden auch von der Regierung gestützt, berichtet der Verbandschef. Ein weiteres Indiz, welche Strahlkraft die Formel 1 wieder besitzt. Ob die Bemühungen Früchte tragen?

Schon jetzt hat der Kalender 24 Rennen, weitere Interessenten kommen aus allen Ecken der Welt. Klar ist: Wer ein F1-Rennen veranstalten will, muss nicht nur die Infrastruktur liefern, sondern auch ordentlich Kohle auf den Tisch legen.