Große Aufregung um Tsunoda – Formel-1-Pilot vor Serienwechsel?

Yuki Tsunodas Karriere in der Formel 1 steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Neueste Spekulationen heizen die Gerüchteküche mächtig an: Der Japaner könnte bei Red Bull aus dem Königsklassen-Cockpit fliegen und sich stattdessen der IndyCar-Serie anschließen.

Entscheidend dafür scheint ein großes Fragezeichen rund um die Saison 2026 zu sein. Was passiert, wenn Red Bull ihn nicht mehr unterstützt?

Formel 1: Ein Teamwechsel oder das Ende?

Die wichtigsten Punkte: Red Bull hat noch nicht endgültig entschieden, ob Tsunoda in der Formel 1 bleibt – oder seinen Platz komplett verliert. Seit klar ist, dass Hondas Partnerschaft mit Red Bull endet und ab 2026 zu Aston Martin verlagert wird, brodelt außerdem die Gerüchteküche. Könnte Tsunodas Formel-1-Zeit tatsächlich vorbei sein? Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve äußerte gegenüber Sky UK eine klare Meinung: „Er bringt nichts ein – weder Tempo, noch Punkte und hilft Max nicht bei der Meisterschaft.“ Harte Worte, denen Villeneuve noch eins draufsetzt: „Wir haben schon seine besten Leistungen gesehen. Jetzt geht es für ihn bergab.“

+++ Formel-1-Chaos in Brasilien? Norris zittert – Verstappen reibt sich die Hände +++

Dieser „Abwärtstrend“ könnte jedoch von Hondas langjährigem Schutz geprägt sein. Der japanische Motorenriese steht fest hinter Tsunoda und könnte ihn stattdessen in einem anderen Bereich halten. Laut IndyCar-Experte Tony Donohue sei ein Platz bei Dale Coyne Racing realistisch – natürlich in einem Honda-betriebenen Fahrzeug.

Tsunoda Ausstieg wird wahrscheinlicher

„Es gab Gerüchte, dass Yuki Tsunoda möglicherweise ab 2026 im Dale Coyne Racing-Wagen mit der Startnummer 19 starten könnte“, erklärte Donohue im Unverified-Podcast. Honda wolle den Fahrer wohl weiter unterstützen, jedoch zwangsläufig außerhalb der Formel 1. Ob diese Gerüchte wahr werden, bleibt abzuwarten. „Eine offizielle Ankündigung könnte nächste Woche kommen“, meint Donohue. Für Tsunoda könnte es tatsächlich bald heißen: Abschied von der Formel 1 – und Willkommen bei der IndyCar!

Auch ein anderes Szenario steht im Raum: Alpine. Theoretisch gäbe es dort noch einen freien Sitz für die Saison 2026. Doch dieser Platz scheint laut Insidern bereits für ein anderes Talent vorgesehen: Franco Colapinto. Eine endgültige Bestätigung wird wahrscheinlich erst beim nächsten Formel-1-Rennen in Brasilien folgen. Bleibt Tsunoda also nur noch die Rolle des Ersatzpiloten?

Hier mehr News für dich:

Der ehemalige Formel-1-Star Juan Pablo Montoya glaubt ebenfalls an einen baldigen Abschied Tsunodas aus der Königsklasse. Seine Worte zu einer möglichen Alpine-Option klingen zwar optimistisch, sind aber nicht frei von Zweifeln: „Ein Wechsel zu Alpine könnte alle überraschen“, meinte Montoya. „Falls das nicht klappt, bleibt ihm nichts außer einer neuen Perspektive – außerhalb der Formel 1.“ Klar formuliert: Die Zeit für Tsunoda als Formel-1-Pilot könnte bald endgültig vorbei sein.



