Aufregung um Yuki Tsunoda: Hat er bald ein neues Formel-1-Team?

Yuki Tsunoda könnte bald eine neue Rolle in der Formel 1 einnehmen. Der Japaner wird als Ersatzfahrer beim Aston Martin Aramco Formula One Team gehandelt. Nach dem Ausstieg seines langjährigen Sponsors Honda bei Red Bull stehen seine Chancen auf einen Verbleib im Hauptteam schlecht. Auch ein Wechsel innerhalb des Red-Bull-Kosmos, etwa zu Visa Cash App RB, scheint unwahrscheinlich.

Tsunoda und Aston Martin in der Formel 1?

2026 wird Tsunoda voraussichtlich seinen Platz bei Oracle Red Bull Racing für Nachwuchstalent Isack Hadjar räumen. Doch der Wechsel von Hondas Unterstützung zu Aston Martin könnte dem 23-Jährigen eine vielversprechende Perspektive eröffnen. Ab der nächsten Saison wird Aston Martin mit Honda-Motoren ausgestattet – ein Schritt, der Tsunoda eine Brücke schlagen könnte.

Das Timing für einen Wechsel könnte nicht besser sein: Ersatzfahrer Felipe Drugovich verlässt Aston Martin nach drei Jahren und wechselt in die ABB Formula E zu Andretti Global. Dadurch wird ein Platz im Team frei, der für Tsunoda wie geschaffen scheint. Sein Know-how und die Unterstützung durch Honda machen ihn zu einem attraktiven Kandidaten.

Alonso und Stroll bleiben Stammfahrer

Offiziell will sich Aston Martin zu seinem erweiterten Fahrerkader noch nicht äußern. Gegenüber „Formelaustria.at“ erklärte das Team: „Aston Martin Aramco hat Fernando Alonso und Lance Stroll bis Ende 2026 als Rennfahrer unter Vertrag. Der erweiterte Fahrerkader für das nächste Jahr wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.“ Formel-1-Fans müssen sich also noch gedulden.

Eines ist sicher: Der Mix aus neuen Motorenpartnern, einem möglichen Tsunoda-Wechsel und stabilem Stammpersonal sorgt bei Aston Martin für Spannung. Tsunoda selbst steht damit vor der großen Chance, seiner Karriere in der Formel 1 eine neue Richtung zu geben – diesmal vielleicht als Schlüsselspieler in der Aston-Martin-Zukunft.