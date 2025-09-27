Formel 1: Streit bei Red Bull droht! Teamchef schlägt sich auf eine Seite

Bei Red Bull läuft es wieder! Max Verstappen feiert zwei Siege in Folge und selbst Yuki Tsunoda kann in der Formel 1 plötzlich wieder lachen. Ist die Königsklassen-Karriere des Japaners doch noch nicht vorbei?

Zuletzt sah es nicht so aus, als könne er sich für einen neuen Vertrag bei Red Bull empfehlen, was herbe Konsequenzen für ihn haben könnte (hier mehr dazu lesen). Allerdings gerät Teamchef Laurent Mekies nach dem Formel-1-Rennen in Aserbaidschan regelrecht ins Schwärmen.

Formel 1: Ein Platz verbleibt

Bei Red Bull bahnt sich ein Zweikampf um den letzten von insgesamt vier F1-Sitzen an. Klar: Max Verstappen ist im Hauptteam gesetzt. Nach seinen bisherigen Leistungen dürfte Isack Hadjar beste Chancen haben, 2026 den Platz neben dem Niederländer einzunehmen. Und ein weiterer Sitz bei den Racing Bulls ist nahezu sicher für Super-Juwel Arvid Lindblad reserviert.

Bleibt also ein letzter Sitz, den Tsunoda und Liam Lawson unter sich ausmachen müssen. Für einen der beiden Formel-1-Fahrer wird es am Ende der Saison eine Enttäuschung geben. Daher ist es wichtig, Rückhalt innerhalb des Teams zu haben.

Mekies schwärmt von Tsunoda

Und den hat Tsunoda bei RB-Boss Mekies auf jeden Fall. Der Franzose, der Tsunoda schon von Racing Bulls kennt, freute sich nach dem Rennen in Aserbaidschan besonders. „Das war wirklich sein bestes Rennen, denke ich. Er war im Qualifying stark und im Rennen sehr stark“, zitiert „Formel Austria“ Mekies.

Zudem lobt er Tsunodas Arbeitseinstellung außerordentlich. „Yuki arbeitet extrem hart und gibt nie auf. Selbst wenn andere Urlaub machen, geht er direkt mit den Ingenieuren in den Simulator“, so Mekies. Eine interessante Aussage, wurde Tsunoda bisher doch immer eine gewisse Faulheit und mangelnde Arbeitsmoral unterstellt.

Noch mehr Nachrichten von uns gibt es hier:

Anders sieht das Mekies: „Jedes Wochenende, an dem er nicht fährt, arbeitet er irgendwo. Ich bin wirklich stolz auf ihn. Er hat es verdient.“

Formel 1: Wann fällt die Entscheidung?

Auf diesen Leistungen muss Tsunoda aufbauen, wenn seine Reise weitergehen soll. Kann er bis zum Saisonende verlässlich punkten, dürfte er ohnehin gute Karten auf einen neuen Vertrag haben. Und wenn es im Fernduell mit Lawson hart auf hart kommt, hat er wohl einen prominenten Fürsprecher hinter sich.