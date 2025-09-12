Schon wieder Drama! Deutsche Formel-1-Hoffnung endgültig am Boden

Es ist ein Wochenende zum Vergessen für die deutsche Formel-1-Hoffnung Tim Tramnitz. In Monza endete die Formel-3-Saison auf äußerst bitterer und enttäuschender Art und Weise.

Am Samstag verlor der 20-Jährige noch seinen Sprintsieg wegen eines Regelverstoßes beim Start-Setup, am Sonntag holte er nur einen Punkt. Die Saison 2025 beendete er damit auf Platz vier. Das Podium verpasste der Youngster, der von der Formel 1 träumt.

Formel-1-Ziel gerät vorerst in die Ferne

Der Brasilianer Rafael Camara, ein Ferrari-Junior, hatte sich den Titel bereits vor dem Finale gesichert. Tramnitz war zur Saisonmitte noch im Rennen um die Meisterschaft, konnte jedoch in der zweiten Hälfte nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen.

Seit Anfang Juli lief es für ihn nicht mehr rund, und er blieb ganze sechs Rennen in Folge ohne Punkte. Erst am Sonntag in Monza schaffte er es, diese Durststrecke zu durchbrechen, indem er wenigstens einen Punkt holte.

Am Samstag deutete zunächst vieles auf einen versöhnlichen Abschluss hin. Tramnitz gewann den Sprint und war auf gutem Kurs, Zweiter der Gesamtwertung zu werden. Doch am Abend erhielten diese Hoffnungen einen Dämpfer: Die Rennleitung bestrafte Tramnitz, da er die Vorschriften für das Start-Setup nicht eingehalten hatte. Dadurch wurde er vom ersten auf den zwanzigsten Platz zurückgestuft, was seine Chancen auf die Vizemeisterschaft zunichtemachte.

Deutsche Formel-1-Hoffnung muss Rückschläge verkraften

Auch im Hauptrennen am Sonntag blieb das Pech ihm treu. Ein Frontflügelschaden gleich zu Beginn des Rennens warf ihn weit zurück. Tramnitz bewies jedoch Kampfgeist und arbeitete sich noch bis auf Platz zehn nach vorne. Er sammelte zwar einen Punkt, doch die Saison endete auch an diesem Tag alles andere als optimal.

Das Jahr 2024 brachte Tramnitz weniger Top-Ergebnisse als die vorherige Saison. Während er 2023 viermal auf dem Podium stand, darunter ein Sieg im Sprint, gelang ihm dies 2024 nur dreimal. Langfristig bleibt sein Ziel, in die Formel 1 aufzusteigen. Rang vier in der Formel 3 zeigt seine Qualität, doch um seinen Traum zu verwirklichen, braucht er mehr Konstanz.

Wie es um Tramnitz weitergeht, ist aktuell noch unklar. Er hatte im Interview mit unserer Redaktion betont, dass ein weiteres Jahr in der Formel 3 für ihn nicht infrage komme (hier mehr dazu). Es bleibt also abzuwarten, wo die deutsche Formel-1-Hoffnung im kommenden Jahr fahren wird.