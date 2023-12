Formel 1: Hammer-Rücktritt bei Mercedes? Wolff spricht Klartext

Für Mercedes war es erneut eine Formel-1-Saison zum Vergessen! Ohne einen einzigen Sieg von Lewis Hamilton oder George Russell verabschiedete sich das einstige Superteam der Motorsport-Königsklasse aus dem Jahr 2023. Immerhin: Die Silberpfeile konnten sich in der Konstrukteurs-Wertung den zweiten Platz hinter Red Bull schnappen.

Der anhaltende Misserfolg ließ auch Teamchef Toto Wolff nicht kalt. In der vergangenen Saison war sogar von einem Rücktritt mal die Rede. In der Formel 1 wäre das ein Paukenschlag. Was sagt der Österreicher selbst dazu?

Formel 1: Misserfolg von Mercedes beschäftigt Wolff

Einst war Mercedes das Team in der Formel 1, das alle schlagen wollten. Seit zwei Jahren fahren Lewis Hamilton und George Russell aber den anderen Spitzenteams hinterher. Von 2014 bis 2021 gab es neben acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften auch noch sieben Fahrertitel in Folge. Von einem weiteren Titel können die Silberpfeile momentan aber nur träumen. Red Bull mit Weltmeister Max Verstappen ist derzeit einfach zu gut.

An dem anhaltenden Misserfolg leidet auch Teamchef Toto Wolff. „Es ist schwierig, weil ich mir immer wieder den Kopf zerbreche“, sagte der 51-Jährige gegenüber „racingnews365.com“. „Man kann sagen, dass es sich um ein physikalisches Problem handelt und nicht um ein mystisches oder organisatorisches Problem“, so der Österreicher.

Wolff zeigt sich auch selbstkritisch, stellt sich dabei und seinen Beitrag im Team immer wieder infrage. „In schwierigen Zeiten wache ich also morgens auf und frage: Was muss ich tun?“, erklärte der Teamchef.

Denkt Wolf über einen Rücktritt nach?

Ob er da etwa an einem Rücktritt aus der Formel 1 denkt? „Nein, das tue ich nicht“, antwortet Wolff deutlich. „Weil ich glaube, dass ich immer noch etwas zum Team beitragen kann in meinem Spezialgebiet“, erklärt Wolff , der seit über zehn Jahren bei Mercedes arbeitet.

In der vergangenen Saison sorgte er selbst für Spekulationen. „Es macht mir wirklich Spaß, Teamchef dieses Teams zu sein. Ich denke, ich kann meinen Beitrag leisten. Aber wenn ich eines Tages zu dem Schluss komme – oder wenn Leute, die mir nahe stehen, mir sagen, dass ich keinen Beitrag leiste – dann werde ich in Betracht ziehen, den Staffelstab an jemand anderen zu übergeben. Dafür würde ich mich nicht schämen“, sagte Wolff während der Mercedes-Krise noch.

Für 2024 wollen die Silberpfeile aber wieder angreifen. Hamilton und Russell hoffen darauf, endlich wieder um Rennsiege mitfahren zu können. Gegen einen Max Verstappen wird das aber alles andere als einfach.