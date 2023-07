Formel 1: Deutsche Fans in Sorge! Experte schlägt Alarm – „Dramatisch“

Die Formel 1 boomt überall auf der Welt und wird immer beliebter. Naja, fast überall. Lediglich an Deutschland geht der Boom der Motorsport-Königsklasse irgendwie vorbei, bedauert Sky-Experte Timo Glock.

Der ehemalige Fahrer findet es schade, dass die Formel 1 hierzulande nicht mehr die Aufmerksamkeit erhält, wie noch vor einigen Jahren. Glock nennt auch die Gründe dafür.

Formel 1: Experte schlägt wegen Deutschland Alarm

Fast jedes Formel-1-Rennen ist ausverkauft, die TV-Quoten steigen Jahr für Jahr und dann ist da auch noch Netflix mit der beliebten Serie „Drive to Survive“. Die Motorsport-Königsklasse boomt seit einigen Jahren – zur Freude der Fahrer, Teams und natürlich auch den Verantwortlichen, die jede Menge Kohle in das Geschäft hereinbringen.

„Anscheinend überall auf der Welt findet man die Formel 1 sehr interessant“, sagte Timo Glück gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), bedauert aber: „Es ist dramatisch zu sehen, dass wir in Deutschland nicht davon profitieren können.“

Während in den USA in diesem Jahr gleich drei Rennen stattfinden werden, ist in Deutschland seit 2019, letztmals auf dem Hockenheimring, kein Grand Prix mehr ausgetragen worden.

WM-Finale ein „absolutes Highlight“

Angefangen hatte der Formel-1-Boom laut Glock beim dramatischen WM-Finale 2021 zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Mit dem besseren Ende für den Red-Bull-Piloten. „Ein absolutes Highlight. Das war eine superspannende Saison über das gesamte Jahr hinweg, was, glaube ich, zu einem großen Boom geführt hat – speziell in Amerika“, so Glock.

Da ist es dann auch für die Fans und Zuschauer interessant, dank „Drive to Survive“ hinter den Kulissen schauen zu können. „Hat sehr viel Positives gebracht für den Sport und es wäre natürlich schön, wenn die TV-Sender das auch dementsprechend dürften, um einfach mehr zeigen zu können“, sagte der Sky-Experte.

Nur in Deutschland wartet man darauf, dass endlich wieder auf deutschem Boden gefahren wird. Zudem ist mit Nico Hülkenberg nur noch ein deutscher Stammfahrer dabei. Mick Schumacher ist lediglich Ersatzpilot in diesem Jahr. Da ist die Sorge vieler deutscher Experten und Fans berechtigt, die vermuten, dass es wohl noch lange dauern wird, bis in Deutschland wieder gefahren wird.