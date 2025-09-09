Traum geplatzt! Deutsche Formel-1-Hoffnung erlebt bitteren Tiefschlag

Die deutsche Zukunft in der Formel 1 liest sich auf dem Papier derzeit nicht gerade rosig. Im Fahrerfeld gibt es mit Nico Hülkenberg gerade einmal einen deutschen Piloten, dazu stehen die Aussichten auf ein Comeback eines Grand Prix in Hockenheim oder auf dem Nürburgring schlecht.

Die Hoffnungen eingefleischter Motorsport-Fans liegen daher in einem deutschen Nachwuchs-Talent: Tim Tramnitz. Der 20-Jährige wusste zuletzt in der Formel 3 zu überzeugen. Das langfristige Ziel ist klar: die Formel 1. Nun muss der Youngster jedoch einen Rückschlag hinnehmen.

Enttäuschendes Saisonende für Formel-1-Hoffnung Tramnitz

Will Tramnitz in die Königsklasse des Motorsports, dann muss der gebürtige Hamburger in den Nachwuchs-Rennserien auf sich aufmerksam machen. Nicht zuletzt deswegen hatte Tramnitz vor dem Start der jüngst abgelaufenen Formel-3-Saison auf nichts weniger als den Titel geschielt. Dieses Vorhaben ist am Ende jedoch gescheitert.

Auch interessant: Nächster Hammer perfekt! Formel-1-Team macht es offiziell

Nachdem Tramnitz das Jahr gut begonnen hatte und vor allem in der ersten Saisonhälfte punkten konnte, lief im Anschluss nur noch wenig zusammen. Negativer Höhepunkt: Sechs Rennen in Folge ohne einen einzigen Zähler. Beim jüngsten Saisonabschluss in Monza wurde Tramnitz immerhin noch Zehnter und holte einen letzten Punkt, doch das Wochenende wurde von seiner Strafversetzung nach dem gewonnenen Sprintrennen überschattet (hier mehr dazu). Damit steht auch fest: Tramnitz beendet die Formel-3-Saison im Gesamtklassement nur auf Rang vier. Ein bitteres Ergebnis, nachdem er in der Gesamtwertung zeitweise als Zweiter auf den Titel geschielt hatte.

Tramnitz will in die Formel 2

Wie es mit dem 20-Jährigen nun weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Im Interview mit dieser Redaktion hatte Tramnitz noch im Sommer betont, dass eine weitere Saison in der Formel 3 für ihn nicht infrage komme (hier mehr dazu). Stattdessen schielt das Nachwuchs-Talent auf einen Aufstieg in die Formel 2.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die Formel 2 stellt bekanntermaßen die letzte Stufe vor dem großen Sprung in die Formel 1 dar. Ob Tramnitz dieser Wunsch erfüllt wird, dürfte am Ende auch von den notwendigen Sponsorengeldern abhängen.