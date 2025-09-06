Drama um deutsche Formel-1-Hoffnung – er steht mit leeren Händen da

Jubel und Frust können so nah beieinander liegen – das bekam Tim Tramnitz am Samstag (6. September) auf die ganz harte Tour zu spüren. Die deutsche Formel-1-Hoffnung wähnte sich in Monza als Sieger des Formel-3-Sprints. Doch dann kam alles anders.

Nachträglich kassierte der Hamburger, der eines Tages in der Formel 1 fahren will, eine Zeitstrafe und fiel damit weit zurück. Keine Punkte, kein Pokal, nur Frust – und das alles wegen eines technischen Fehlers.

Rückschlag für Formel-1-Hoffnung

Von Platz 3 war Tramnitz am Samstagmittag ins Sprintrennen der Formel 3 gestartet, hatte jedoch gleich beim Start einen Platz einbüßen müssen. Doch im Verlauf des Kurzrennens arbeitete er sich zurück und schließlich ganz an die Spitze. Mit etwas über einer Sekunde Vorsprung überquerte er letztlich die Ziellinie.

+++ Hammer-Pläne werden immer konkreter! Formel 1 vor XL-Umbruch? +++

Tramnitz und sein Team verfielen in einen Jubelrausch. Für den 20-Jährigen war es nach Imola der zweite Sprinterfolg der Saison. Schon im letzten Jahr hatte der Deutsche in Monza gewonnen. Doch der Jubel sollte schnell eingebremst werden. Denn die FIA meldete sich.

Tramnitz habe zu Beginn der Einführungsrunde das Start-Setup-Verfahren nicht aktiviert, hieß es vom Weltverband. Dieses sei für den Start von Einführungsrunde und Rennen aber obligatorisch. Der Fahrer und sein Team mussten zu einer Anhörung bei den Stewards. Kurz darauf die Entscheidung: zehn Sekunden Strafe. Dadurch rutschte Tramnitz auf Platz 20 ab!

Technisches Problem bei Tramnitz

Bei „Sky“ erklärte er, dass es sich dabei um ein technisches Problem gehandelt habe. Dadurch habe er das Auto ab- und wieder einschalten müssen, wodurch letztlich das nötige Start-Setup-Verfahren nicht mehr aktiviert war.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Auch für die Gesamtwertung ist das von großer Bedeutung. Mit den elf Punkten für Sieg und schnellste Rennrunde hätte Tramnitz im letzten Rennen der F3-Saison nochmal Platz drei oder zwei in der Gesamtwertung attackieren können. Möglich ist das mit einem Erfolg im letzten Hauptrennen des Jahres in Monza (zum Formel-1-Rennen in Italien findest du alle Infos hier) zwar immer noch, doch der Rückstand mit 13 respektive 20 Punkten enorm.