Formel 1: Rennstall sorgt für Überraschung – Haas kommt allen Teams zuvor

Kein Team ließ die Fans der Formel 1 so lange im Ungewissen – jetzt prescht Haas voran und kommt allen Rennställen zuvor.

Erst am Mittwoch verkündete Haas als letztes Team der Formel 1 seinen Termin für die Präsentation des neuen Rennwagens. Dafür hat es der US-Rennstall aber eilig: Denn die Enthüllung steigt schon sechs Tage später – als erstes aller Teams.

Formel 1: Haas prescht vorneweg

Länger als üblich ließen sich viele Teams Zeit, bis sie ihren „Launchdate“ verkündeten. So mancher Motorsport-Fan wurde bereits nervös. Denn der offizielle Saisonstart mit den Wintertests in Bahrain rückte immer näher.

Nun hat auch der letzte Rennstall die Präsentation des 2023er-Rennwagens terminiert. Durchaus überraschend: Haas verkündet den Termin als letzter, ist aber als erster dran. Schon am 31. Januar, sechs Tage nach der Bekanntgabe, wird das neue Auto enthüllt.

Formel 1: Der Rennkalender 2023

Bahrain (5. März) Saudi-Arabien (19. März) Australien (2. April) Aserbaidschan (30. April) Miami (7. Mai) Imola (21. Mai) Monaco (28. Mai) Spanien (4. Juni) Kanada (18. Juni) Österreich (2. Juli) Großbritannien (9. Juli) Ungarn (23. Juli) Belgien (30. Juli) Niederlande (27. August) Italien (3. September) Singapur (17. September) Japan (24. September) Katar (8. Oktober) USA (22. Oktober) Mexiko (29. Oktober) Brasilien (5. November) Las Vegas (18. November) Abu Dhabi (26. November)

Damit kommt Haas allen Teams der Formel 1 zuvor. Erst vier Tage später ist mit Red Bull der nächste dran. Dann geht es aber Schlag auf Schlag: Am 6. Februar (Williams), 7. Februar (Alfa Romeo), 11. Februar (AlphaTauri), 13. Februar (Aston Martin und McLaren), 14. Februar (Ferrari), 15. Februar (Mercedes) und 16. Februar (Alpine) finden die weiteren acht Präsentationen statt.

Ist das letzte Auto enthüllt, steht die Saison auch schon vor der Tür. Vom 23. bis zum 25. Februar stehen die Wintertests in Bahrain an. Dort können die neuen Boliden auf Herz und Nieren geprüft werden. Am 5. März steigt, ebenfalls in Bahrain, das erste Rennen der Saison.