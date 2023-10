Formel 1: Teamchef verrät es selbst – Red Bull ist heiß auf Star-Piloten

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Sergio Perez auch in 2024 für Red Bull in der Formel 1 an den Start gehen wird. Allerdings sinken die Chancen fast wöchentlich, dass der Vertrag des Mexikaners verlängert wird.

Daher ist Red Bull schon auf der Suche nach einem neuen Piloten, der 2025 dann für das Formel-1-Team an der Seite von Max Verstappen fahren soll. Teamchef Christian Horner verrät sogar, welchen Fahrer sie ganz genau beobachten.

Formel 1: Red Bull sucht Perez-Ersatz

Er ist ohne Frage einer der heißesten Personalien in der Formel 1. Bei McLaren liefert er verlässlich, nicht wenige Experten halten ihn für einen kommenden Weltmeister. Es geht um Lando Norris, der in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Der McLaren-Pilot schaffte es in den vergangenen sieben Rennen viermal den zweiten Platz zu erobern. Davon hat auch Red Bull mitbekommen. Norris wäre der perfekte Perez-Ersatz für 2025, oder? „Lando ist ein fabelhafter Pilot. Er ist ein grosses Talent und ein echter Typ, und natürlich gehört er zu jenen jungen Formel-1-Piloten, die wir im Auge behalten“, sagte Christian Horner gegenüber Sky.

Anschließend fügte Horner hinzu: „Idealerweise kommen die Red Bull-Fahrer für die Formel 1 aus dem eigenen Nachwuchsprogramm, aber wenn wir wissen, dass wir einen Platz bei Red Bull Racing besetzen müssen und keiner der Junioren in jenem Moment bereit ist für dieses Cockpit, dann gucken wir uns natürlich auch um über die eigenen Fahrer hinaus.“

Der letzte Fahrer, den Red Bull nicht aus seiner Jugend holte? Sergio Perez, der einst Alex Albon ersetzte.

Norris zu Red Bull?

Nun könnte Perez das gleiche Schicksal ereilen. Der einzige Mexikaner in der Formel 1 erlebt eine Saison mit wenig Höhen und vielen Tiefen. Zu Beginn konnte er zwei Rennen gewinnen, enttäuschte dann aber immer wieder. Stimmen wurden sogar laut, dass Perez vorzeitig von RB entlassen wird. Doch die Verantwortlichen bestätigten, dass der Pilot auch 2024 für das Team an den Start gehen wird.

Und was passiert dann 2025? Nur wenige Experten rechnen damit, dass Perez es tatsächlich schaffen könnte, Red Bull von einem neuen Vertrag zu überzeugen. Dafür muss er konstante Leistungen bringen und seinem Teamkollegen Max Verstappen die Stirn bieten – was in der laufenden Saison bislang nicht häufig der Fall war.

Sollte das nicht gelingen, hätte Red Bull mit Lando Norris den wohl perfekten Ersatz für Perez. Der Vertrag des jungen Briten läuft allerdings noch bis 2025.