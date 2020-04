Formel 1 trauert um Stirling Moss! F1-Legende im Alter von 90 Jahren verstorben

Große Trauer in der Formel 1!

Die Formel-1-Legende Stirling Moss ist am Ostersonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Diese Meldung wurde mittlerweile bestätigt.

Formel 1: Stirling Moss stirbt im Alter von 90 Jahren

Stirling Moss gilt als bester Formel-1-Pilot, der nie einen WM-Titel gewinnen konnte. Von 1951 bis 1961 war Moss in der Königsklasse des Rennsports aktiv. Vier Jahre in Folge scheiterte er knapp und sicherte sich „nur“ den Vize-Meistertitel. Zudem landete er gleich drei Mal auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung.

In seiner Karriere holte er bei 66 Grand-Prix-Starts 16 Siege, 16 Pole-Positions und 24 Podestplätze. Seit dem Tod von Jack Brabham 2014 war Moss der älteste noch lebende Grand-Prix-Sieger.

-----------------------------------------

Für diese Teams fuhr Moss

HWM (1951-52)

ERA (1952)

Connaught (1952-1953)

Cooper (1953)

Equipe Moss (1954)

Maserati (1954 & 1956-1957)

Mercedes-Benz (1955)

Vanwall (1957-58)

Rob Walker Racing Team (1958-1961)

-----------------------------------------

Für seine Leistungen im Rennsport wurde Moss von der Queen im Jahr 2000 sogar zum Ritter geschlagen und durfte sich seit dem Sir Stirling Moss nennen.

Gerne zurückerinnern werden sich die Fans an Moss legendären Auftritt in Moncao. 1961 hielt er die schnelleren Ferrari über die gesamte Renndistanz in Schach und triumphierte. Seine Karriere endete mit einem schweren Unfall in Goodwood, durch den er einen Monat lang im Koma lag.

In den vergangen Jahren hatte Moss immer wieder mit schweren Krankheiten zu kämpfen und zog sich 2018 schließlich ganz aus der Öffentlichkeit zurück.