Formel 1: Star-Fahrer macht seinem Rennstall deutliche Ansage – darauf hat er keine Lust mehr

In der kommenden Formel-1-Saison wird es viele neue Gesichter und Fahrerwechsel zu sehen geben. In den Cockpits und auf den Chefposten gab es einige Veränderungen, an die sich auch die Fans erst gewöhnen müssen.

Mit Valtteri Bottas blickt ein Fahrer nun allerdings schon auf die übernächste Saison in der Formel 1 voraus. Dann würde der Finne nämlich ohne Vertrag bei Alfa Romeo dastehen.

Formel 1: Bottas will schnell Klarheit

Gegenüber „Motorsport.com“ hat sich Valtteri Bottas gewünscht, dass die Gespräche zu seiner Zukunft schon bald stattfinden sollen. „Ich war schon so oft in dieser Situation, in der es zu einer Ablenkung wurde“, meint der Finne, der schon öfter Einjahresverträge hatte. „Also ja, sicher, es wird ein Gesprächsthema sein, hoffentlich recht früh. Es ist wichtig für mich, diese Stabilität zu haben, nachdem zehn Jahre lang nicht so viel Stabilität herrschte“, erklärt er.

Der 33-Jährige hatte zuletzt bereits den Wunsch geäußert, auch im nächsten Jahr weiterhin zu Alfa Romeo zu gehören. Dass der Rennstall im nächsten Jahr unter neuem Namen an den Start geht, stört ihn dabei nicht. Ab 2026 wird Audi der neue Namensgeber des Teams sein. „Es ist eine große Chance für das Team, es bringt Stabilität und etwas Neues“, meinte der Finne dazu.

Formel 1: Noch keine Veränderungen bei Alfa Romeo

Die Fans werde der Namenswechsel wohl nur kaum beunruhigen, vermutet Bottas: „Wir machen jetzt einfach weiter und offensichtlich ändert sich (2023; Anm. d. Red.) immer noch nichts. Wir sind immer noch Alfa Romeo. Ich denke, nächstes Jahr werden sich die Dinge wahrscheinlich ändern. Aber im Moment ist es ziemlich stabil und jeder konzentriert sich auf seinen Job.“

Im Anschluss hat der 33-Jährige verraten, dass sich mit seinem Wechsel von Mercedes zu Alfa Romeo auch seine Prioritäten geändert haben. Demnach sei nicht mehr der Druck da, unbedingt Erfolg haben zu müssen. Es sei nun „lohnend und ermutigend, die Freude der Leute zu sehen, wenn man sogar regelmäßig Punkte holt“, so Bottas – und ergänzt: „Das ist etwas, was das Team nicht gewohnt ist. Es war auf jeden Fall schön, ein Teil davon zu sein. Ich freue mich schon auf das neue Auto und darauf, wie es sein wird. Es ist interessant“.