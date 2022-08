Formel 1 kehrt aus Sommerpause zurück – und die Fans sind direkt in großer Sorge

Starschuss in den Saisonendspurt. Am Wochenende kehrt die Formel 1 aus ihrer Sommerpause zurück. Auf dem Kalender steht gleich ein absoluter Leckerbissen: der Große Preis von Belgien auf dem legendären Kurs von Spa-Francorchamps.

Doch mit Blick auf das Rennen macht sich manch ein Fan der Formel 1 schon jetzt große Sorgen. Es brauen sich dunkle Wolken zusammen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Formel 1: Spa-Rennen 2021 noch präsent

Das Spa-Rennen im vergangenen Jahr ging in die Geschichte ein. Nicht etwa, weil der Grand Prix über alle Maße heiß umkämpft – genau das Gegenteil war der Fall. Aufgrund starker Regenfälle fiel die Veranstaltung wortwörtlich ins Wasser.

Während die Rennleitung auf besseres Wetter hoffte, harrten viele Fans an der Strecke stundenlang im Regen aus. Am Ende fuhr das Feld zwei Runden hinter dem Safety-Car. Danach ging es wieder in die Box und der GP war gelaufen. Im Nachhinein hagelte es dafür enorme Kritik.

Formel 1: Wetter-Vorhersagen lassen Fans zittern

Und dieses Jahr? Beim Blick auf die aktuellen Wettervorhersagen graut es so manchem Fan. Zwar wird auch Belgien derzeit von Trockenheit und Dürre heimgesucht, doch pünktlich ab Freitag wird Regen vorhergesagt – für das ganze Wochenende.

Im Regen-„Rennen“ von Spa 2021 wurde George Russell sensationell Dritter. Foto: imago images/eu-images

„Wetter.com“ gibt beispielsweise eine Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 90 Prozent an (Stand: 23. August). Droht sich das Regen-Fiasko zu wiederholen?

Formel 1: Spa ändert Strecke

„Ich fürchte niemanden. Aber das... es macht mir Angst“, kommentiert ein F1-Fan bereits auf Twitter. „Wenn etwas ähnliches wie letztes Jahr wieder passiert, befürchte ich, dass es leider eine große Rolle bei der Entscheidung spielen wird, ob das Spa bleibt oder geht“, meint ein anderer bezüglich der F1-Zukunft des Kurses.

Ob und wie heftig es wirklich regnet, wird sich am kommenden Wochenende zeigen. Die Veranstalter werden hoffen, dass ihnen ein Rennabbruch in diesem Jahr erspart bleibt.