Formel 1: Sky-Hammer! Sender sorgt für faustdicke Überraschung

Das kommt überraschend: Am Donnerstag (5. Oktober) hat Sky verkündet, das Rennen der Formel 1 am kommenden Wochenende live im kostenlosen Stream für alle empfangbar sein. Sky zeigt den Katar-GP bei Youtube, auf seiner Homepage und bei TikTok. Das gab der Pay-TV-Sender jetzt bekannt.

Nach dem Großen Preis von Spanien und dem Großen Preis von Ungarn überträgt Sky zum dritten Mal in dieser Saison ein Formel-1-Rennen kostenlos. Millionen Fans dürfen damit einen historischen Moment hoffen, Verstappen könnte schon in Katar seinen dritten WM-Titel perfekt machen.

Formel 1: Katar-GP frei empfangbar für alle

Wenn in der Formel 1 am Sonntagabend (8. September) um 19 Uhr die Motoren starten und die Ampel ausgeht, werden vermutlich eine ganze Menge mehr Zuschauer vor dem Fernseher oder mobilen Endgeräten sitzen. Sky zeigt in Deutschland das Rennen im kostenlosen Livestream.

Wie schon bei Spanien-GP und Ungarn-GP ist der Katar-GP live auf skysport.de, auf dem Sky Sport Youtube Kanal und seiner App. Neu ist die Übertragung der Formel-1-Rennens bei TikTok. Dort wird der GP erstmals im 9:16 Format gezeigt. Sophia Flörsch und Joé Signon kommentieren auf der Social-Media-Plattform.

„Neue Form der Sky Formel 1 Übertragung“

Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production, sagt: „Die Nachfrage nach 9:16-Inhalten steigt weiter an. Um einem gewandelten Medienkonsum sowie der Fan-Begeisterung entsprechend Rechnung zu tragen, passen wir uns den sich verändernden Sehgewohnheiten der Zuschauer an und bieten mit einem dezidierten 9:16-Feed auf TikTok eine neue Form der Sky Formel 1 Übertragung.“

Neben dem kostenfreien Angebot zeigt Sky alle Sessions, das Qualifying und das Rennen auf SkyQ und WOW. Im Einsatz sind Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner sowie Moderator Peter Hardenacke und Datenexperte Leo Lackner.