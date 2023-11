Formel 1: Sky-Hammer offiziell! Sender lässt deutsche Fans jubeln

Die Formel-1-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Drei Rennen finden noch in Brasilien, in den USA und in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Für den Brasilien-GP hat Sky jetzt ein Hammer verkündet. Die deutschen Formel-1-Fans dürfen sich darüber besonders freuen.

Formel 1: Sky-Hammer offiziell!

Die Formel 1 wird von Jahr zu Jahr immer beliebter. Das zeigt sich nicht nur auf den Zuschauerrängen, die bei fast jedem Rennen stets voll sind. Auch bei den Interessenten der Motorsport-Königsklasse. Immer mehr Geschäftsleute wollen einsteigen, wie Michael Andretti, der von der FIA bereits grünes Licht bekommen hat.

Auch in Deutschland wird die Formel 1 von Millionen von Fans verfolgt – obwohl mit Nico Hülkenberg nur noch ein deutscher Pilot an den Start geht. Die beliebte Motorsportserie gibt es allerdings nur im Pay-TV bei Sky. Der Sender hat sich aber in dieser Saison etwas Besonderes für die Fans überlegt, die kein Sky-Paket haben. Drei Rennen gab es bereits kostenlos bei YouTube, jetzt folgt mit dem Brasilien-GP noch ein weiteres dazu.

Der Sender erklärte, dass der Große Preis von Sao Paulo neben der gewohnten Ausstrahlung auf Sky auch im frei empfangbaren Livestream auf seiner Webseite zusehen sein wird. Zudem können die Fans das Rennen live auf YouTube und wie zuletzt in Katar auch auf TikTok verfolgen.

Brasilien-GP auf YouTube und TikTok

„Die Nachfrage nach 9:16-Inhalten steigt weiter an“, hatte Alessandro Reitano als Senior-Vizepräsident für Sportproduktionen bei Sky vor der Premiere in Katar erklärt. Man wolle dem „gewandelten Medienkonsum“ Rechnung tragen und sich den „veränderten Sehgewohnheiten der Zuschauer“ anpassen. „Wir bieten mit einem dezidierten 9:16-Feed auf TikTok eine neue Form der Sky-Formel-1-Übertragung.“

Allerdings werden auf TikTok nicht Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher zu hören sein, sondern Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch und Joe Signon durch die Sendung führen. Der Pay-TV-Sender bietet auf seinem TikTok-Kanal außerdem eine „Multi-Splitscreen-Funktion“ mit bis zu vier Signalen parallel an.

In diesem Jahr war neben Barcelona, Budapest und Katar auch der Große Preis der Emilia Romagna für eine Free-TV-Übertragung auf YouTube geplant. Doch wegen starker Regenfälle und Überschwemmungen wurde das Rennen abgesagt, weshalb der Barcelona-GP dann gezeigt wurde.