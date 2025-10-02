Formel 1 in Singapur: FIA verkündet ihre Entscheidung

Es liegt jede Menge Spannung in der Luft. Die Formel 1 gastiert in Singapur. Das Nachtrennen könnte zum Wendepunkt der Saison werden. Besonders dann, wenn Max Verstappen seine Siegesserie fortsetzt und weiter Boden auf die McLaren gut macht. So weit ist es aber noch nicht.

Das Rennen bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ist für die Fahrer eine echte Herausforderung. Zudem kann es auf dem engen Stadtkurs auch schnell zu chaotischen Szenen kommen, auch die Rennleitung der Formel 1 muss daher voll auf der Höhe sein. Die FIA hat jetzt verkündet, welche Stewards im Einsatz sein werden.

Formel 1: SIE wachen über die Fahrer

Neben Rui Marques als Rennleiter sind wie gewohnt vier Stewards dabei, die über Strafen für die Fahrer entscheiden, die sich auf der Strecke daneben benehmen. Zwei von ihnen kommen dabei wie immer aus dem Kreise der FIA. Das sind in Singapur Dr. Gerd Ennser sowie Loic Bacquelaine, der nicht nur als F1-Steward fungiert, sondern auch in der Formel 3.

+++ Auch spannend: Fahrer-Geheimnis bei Cadillac gelüftet! Legendärer Name kehrt in die Formel 1 zurück +++

Zudem ist auch wieder ein ehemaliger Rennfahrer als Entscheider dabei. Dieses Mal sitzt Derek Warwick bei der Rennleitung. Der Brite absolvierte zwischen 1981 und 1993 146 Rennen für verschiedene Teams und schaffte es vier Mal aufs Podium der Formel 1. Komplettiert werden die Stewards durch einen nationalen Vertreter. In Singapur ist das Paul Ng.

Kippt der WM-Kampf?

Insbesondere vorne im Feld könnte es an diesem Wochenende heiß hergehen. Max Verstappen konnte zuletzt zwei Rennen in Folge gewinnen und ist in der WM-Wertung wieder in Schlagdistanz gekommen. Zudem patzte Oscar Piastri in Baku, was einige Experten als zu großen WM-Druck interpretierten (hier mehr dazu lesen). Und auch Lando Norris ist ja immer noch dabei.

Noch mehr Nachrichten für dich:

Um den Titelrivalen gegenüber ein Zeichen zu setzen, könnte es also durchaus zu gewagten Manövern kommen, die eventuell das Eingreifen der Stewards nötig machen. Doch auch im Formel-1-Mittelfeld ist der Kampf um die bestmöglichen Platzierungen in der Konstrukteurs-WM in vollem Gange.