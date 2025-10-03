Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Heftige Einschläge ++ Fahrer springt aus brennendem Auto

Die Formel 1 ist zurück und hat ein ganz besonderes Highlight im Gepäck. Der Singapur-GP gehört zu den beliebtesten und bei den Fahrern gefürchtetsten Rennen der ganzen Saison. Ein toller Nachtkurs vor irrer Skyline begeistert, das Wetter dagegen treiben Fahrer und Mechaniker in den Wahnsinn.

Unter heftigsten Bedingungen geht es an der Spitze der Formel 1 weiter um alles. Das Rennen in Südostasien wird ein weiterer Schritt Richtung Entscheidung im WM-Kampf.

Formel 1: Singapur-GP im Live-Ticker

Bricht Max Verstappen seinen Fluch, gewinnt erstmals in Singapur und rückt den McLaren weiter auf die Pelle? Wir begleiten für dich den Singapur-GP der Formel 1 im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight und wirst in allen Sessions auf dem Laufenden gehalten.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Zeitplan des Singapur-Wochenendes:

1. Freies Training: Freitag, 11.30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 15.00 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 11.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 15.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 14.00 Uhr

14.47 Uhr: Es geht weiter mit wilden Szenen. Leclerc schaut bei der Ausfahrt aus der Garage nicht nach rechts und rempelt Lando Norris in der Boxengasse in die Mauer. Der Flügel ist hin, Leclerc begeht auch nich Fahrerflucht und fährt einfach weiter. Das wird Ärger geben.

15.35 Uhr: Nur kurz geht es weiter, dann schlägt Liam Lawson heftig in die Mauer. Reifen weg, Achse gebrochen, da geht gar nichts mehr. Er muss abgeschleppt werden. Die nächste rote Flagge. Bitte nicht nochmal Baku-Verhältnisse…

15.20 Uhr: Das zweite Training läuft – beziehungsweise läuft nicht, denn Russell hatte bösen Banden-Kontakt. Die Front ist zerstört, der Flügel weg, die Session unterbrochen.

12.30 Uhr: Das FP1 ist beendet. Die schnellste Zeit gehört, man höre, Fernando Alonso im Aston Martin. Dahinter folgen Leclerc und Verstappen. Die McLarens landen auf 5 und 6. Für Albon ging es nicht mehr weiter nach dem Vorfall. Er muss auf das zweite Training hoffen.

11.40 Uhr: Gleich mal ein Schocker zum Start. Der Williams von Alex Albon hat große Probleme. Woh die Bremse rechts hinten hat Feuer gefangen und die Mechaniker kriegen es nicht gelöscht. Beißender Qualm und Flammen werden immer mehr. Albon reibt sich bereits die Augen, hat zu kämpfen und springt schließlich aus dem Fahrzeug. Das sieht nicht gut aus für FP1. Aber hauptsache den Piloten geht es gut.

11.30 Uhr: Los geht’s! Ein besonderes Auge werfen wir mal auf Max Verstappen. Nach zwei Siegen in Folge diskutieren alle, ob der Weltmeister tatsächlich nochmal in den Titelkampf eingreifen und den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri gefährlich werden?

10.30 Uhr: In einer Stunde steht auch schon die erste Session an. Das erste Freie Training könnte bereits ersten Aufschluss liefern, wer dieses Wochenende gut aufgelegt ist und wer vielleicht eher zu kämpfen hat.

Mehr aktuelle News:

Freitag, 10.02 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Live-Ticker! Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Singapur und wir freuen uns auf einen Höhepunkt der Saison 2025.