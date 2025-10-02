Formel 1: Großalarm für Grand Prix! FIA greift zu drastischer Maßnahme

Nach einer einwöchigen Pause ist die Formel 1 zurück! Max Verstappen und Co. werden beim Singapur-GP auf der berühmt-berüchtigten Stadtstrecke um den Sieg fahren. Doch schon vor dem Rennwochenende gibt es eine Warnung.

Denn die FIA hat für das Formel-1-Wochenende in Singapur einen Hitzealarm ausgelöst. Grund dafür ist eine Prognose des meteorologischen Dienstleisters, die Temperaturen von über 31 Grad Celsius vorhersagt. Teams müssen nun Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Fahrer bei den Rennen zu gewährleisten.

Hitze fordert besondere Maßnahmen im Formel-1-Cockpit

Die aktuellen Regeln schreiben funktionsfähige Kühlsysteme in allen Formel-1-Autos vor, wenn ein Hitzerisiko besteht. Die Fahrer dürfen allerdings darauf verzichten, die spezielle Kühlweste zu tragen. Sie müssen jedoch das zusätzliche Gewicht in anderer Form ausgleichen, falls sie auf die Weste verzichten.

Die FIA sensibilisierte sich besonders nach dem Grand Prix von Katar 2023. Damals kollabierten Fahrer aufgrund extremer Hitze. Mehrere Piloten erlitten gesundheitliche Probleme, und Ex-Pilot Logan Sargeant musste sogar aufgeben. Seitdem gelten verschärfte Vorschriften für Hitzerennen in der Motorsport-Königsklasse.

Hitze und Luftfeuchtigkeit sorgen für große Herausforderung

In Singapur wird den Formel-1-Fahrern durch hohe Temperaturen und bis zu 80 Prozent Luftfeuchtigkeit alles abverlangt. Manche verlieren während der Rennen bis zu fünf Liter Flüssigkeit. Da Trinkflaschen nur ein Liter fassen, spielen Kühlwesten eine größere Rolle. Bereits vor Singapur nutzten Piloten wie George Russell die Westen freiwillig.

Neben der Hitze kommt auch noch der Regen dazu. Denn seit Tagen schüttet es in Singapur wie aus Eimern. Auch für den Freitag und Sonntag, wenn das Rennen stattfindet, ist wieder viel Regen vorhergesagt. Das dürfte vor allem einen freuen: Max Verstappen: Der Red-Bull-Star liebt es, auf nasser Strecke zu fahren, und will gerne seinen dritten Sieg in Folge einfahren.