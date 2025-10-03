Selbst Leclerc deutet es an: In der Formel 1 bahnt sich eine Ferrari-Demütigung an

Gespannte Blicke auf den Großen Preis von Singapur. Unter extremen Bedingungen kämpfen die Piloten der Formel 1 hier um den Sieg – zumindest einige von ihnen. So gehören die McLarens, Max Verstappen und vielleicht auch George Russell im Mercedes zum Kreis der Siegkandidaten.

Wer wohl eher keine Chance hat, ganz oben auf dem Treppchen zu landen, sind Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Einmal mehr erlebt Ferrari eine durchwachsene Saison. Leclerc glaubt sogar, dass es in der Formel 1 zur ultimativen Demütigung kommen kann.

Formel 1 ohne Ferrari-Sieg?

Kein Rennstall blickt auf eine solch lange Historie in der Königsklasse des Motorsports zurück, wie die Scuderia. Seit der allerersten Saison ist der italienische Autobauer dabei, hat über die Jahrzehnte zahlreiche Siege und WM-Titel eingesammelt. Doch das ist längst Vergangenheit. Der letzte WM-Titel liegt bald 20 Jahre zurück. Wie weit Ferrari davon entfernt ist, diese Durststrecke zu durchbrechen, zeigt sich in der aktuellen Saisonbilanz.

Als einziges Top-Team hat das Team aus Maranello noch keinen Sieg (im Hauptrennen) feiern können. Rekordweltmeister Lewis Hamilton schaffte es nicht mal aufs Podium. Ein Desaster für das stolze Formel-1-Team. Und derzeit gibt es wenig Hoffnung, dass sich das in dieser Saison noch ändert.

Leclerc verneint

Selbst Hamilton-Kollege Leclerc hat der Optimismus mittlerweile verlassen. Auf die Frage, ob Ferrari in 2025 noch einen Sieg holen werde, sagte der Monegasse offen und ehrlich: „Ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich.“

Die Begründung liefert er auch gleich mit. Denn der SF-25 funktioniere besonders gut bei warmen Temperaturen. „Verglichen mit unseren Hauptkonkurrenten wie Mercedes, sind wir da vielleicht stärker“, erklärte Leclerc. Doch das große Problem heiße McLaren.

„Unglücklicherweise sind die McLaren bei diesen Bedingungen auch stark. Und im Vergleich zu ihnen werden wir niemals die Oberhand haben“, lautet sein bitteres Urteil. Und so wirkt es, als wenn die letzten sieben Formel-1-Rennen des Jahres sich für Ferrari-Fans noch sehr lang anfühlen und einige Enttäuschungen bereithalten könnten.