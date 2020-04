Formel 1: Jetzt wird es völlig verrückt! Fahrer feiern DIESEN irren Plan

Die derzeitige Situation sorgt in der Formel 1 für viele Diskussionen und noch mehr verrückte Ideen. Auf Grund des Coronavirus konnte die Weltmeisterschaft 2020 immer noch nicht gestartet werden. Nahezu alle Rennen wurden verlegt oder ganz abgesagt.

Damit die Formel 1 am Ende doch noch eine offiziell zählende Saison zu Stande bringen kann – dafür müssen laut Reglement mindestens acht Rennen absolviert werden – geistern aktuell viele Pläne umher. Die zentralen Strecken dafür: Silverstone in England und Spielberg in Österreich.

Formel 1: Doppelrennen und gegen den Uhrzeigersinn – So soll aus der Saison noch was werden

Die Verantwortlichen beider Rennen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, Doppelrenn-Wochenenden auszutragen. Dabei soll das erste Rennen je am ursprünglich geplanten Termin stattfinden (Spielberg am 5. Juli/Silverstone am 19. Juli), das zweite Rennen dann je unter der Woche oder am darauffolgenden Wochenende.

Auch auf der Strecke in Spielberg sollen zwei Rennen ausgetragen werden. Foto: imago images / GEPA pictures

Die Rennbosse in Österreich sollen ein zweites Rennen unter der Woche zur Prime Time favorisieren.

Bereits letzte Woche hatte sich auch schon der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg für die Alternative Doppelrennen ausgesprochen.

Eine Umsetzung der Rennen hängt allerdings natürlich auch von der Politik und den Vorgaben der einzelnen Länder ab.

Rennen verkehrt herum nur mit entsprechender Lizenz möglich

Darüber hinaus sorgt ein weiterer Plan für Aufregung im Fahrerlager: Die Silverstone-Verantwortlichen überlegen wohl, ob man ein eventuelles zweites Rennen auf dem Traditionskurs gegen den Uhrzeigersinn fahren lässt.

McLaren-Pilot Lando Norris zeigte sich bereits begeistert von dieser Idee: „Ich denke, dass wäre eine tolle Möglichkeit“, sagte Norris gegenüber dem Magazin „Autosport“.

Ob diese Idee am Ende umgesetzt wird ist ohnehin umstritten. Denn eine Lizenz, um in Silverstone andersherum zu fahren zu dürfen, gibt es bisher nicht. Dafür müsste erst geprüft werden, ob die Strecke in beide Richtungen den Sicherheitsvorgaben entspricht.