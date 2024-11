Formel 1: Fahrer-Wechsel offiziell – Abschied ist besiegelt

Er galt als talentierter Fahrer, wusste in den Nachwuchsserien durchaus zu überzeugen. Den Sprung in die Formel 1 schaffte er in all den Jahren aber nicht. Nun zieht er weiter. Die Rede ist von Ferrari-Pilot Robert Shwartzman.

Wie jetzt bekannt wurde, wird der langjährige Ersatzfahrer von Ferrari die Formel 1 am Saisonende endgültig verlassen. Der israelisch-russische Rennfahrer geht zurück zu seinem alten Team Prema, wird dort ein neues Projekt übernehmen.

Formel 1: Shwartzman wechselt in die IndyCar-Series

2019 gewann Shwartzman in seinem ersten Jahr die Formel 3. 2020 stieg er in die Formel 2 auf und wurde dort Vierter. In seinem zweiten Jahr in der Formel 2 belegte er hinter dem heutigen McLaren-Piloten Oscar Piastri den zweiten Gesamtrang.

Der logische Schritt war danach die Formel 1 gewesen – und dahin zog es ihn auch. Allerdings kam der Ferrari-Junior nie über die Rolle des Test- und Ersatzfahrers bei der Scuderia hinaus. Immer wieder durfte er mal ein Training absolvieren, ein festes Cockpit konnte er allerdings nicht ergattern.

Nun nimmt Shwartzman Abschied von seinem Formel-1-Traum und wechselt in eine andere Rennserie. Der 25-Jährige, der 2024 in der WEC an den Start geht, wird ab 2025 in der IndyCar-Series an den Start gehen. Der Rennstall Prema steigt 2025 in die US-Rennserie ein und hat nun Shwartzman neben Ex-Formel-1-Talent Callum Ilott als Fahrer vorgestellt.

„Eine der besten Erfahrungen meines Lebens“

Shwartzman, der schon in unteren Formel-Serien für Prema fuhr, sagt zu seinem Wechsel: „Ich bin sehr aufgeregt, wieder bei Prema zu sein und ein neues Abenteuer in der Indycar zu beginnen. Alles wird neu für uns sein und es wird viele Herausforderungen geben, aber es wird auch eine Menge Spaß machen und gleichzeitig eine Menge Arbeit sein.“

Zu seinem Abschied bei Ferrari schrieb er selbst in den Sozialen Medien:

„Für die Scuderia Ferrari zu fahren war eine der besten Erfahrungen meines Lebens! Ich werde nie das Gefühl vergessen, als ich zum ersten Mal einen F1-Wagen von Scuderia Ferrari fuhr. Ich werde immer für jede einzelne Runde und jede Erfahrung dankbar sein. Es war ein Privileg, mit einigen der talentiertesten und klügsten Leute im Rennsport zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass meine Zeit mit dem Team mich zu einem besseren Fahrer gemacht hat, und ich bin bereit, all die Erinnerungen mit in mein nächstes Abenteuer zu nehmen.“