Perez-Papa mit brisanten Formel-1-Aussagen! Was wohl Max Verstappen DAZU sagen wird?

Für Sergio Perez beginnt ab der kommenden Weltmeisterschaft ein neues Abenteuer. Nach seinem Aus bei Red Bull im vergangenen Jahr wird er 2026 für Cadillac ins Cockpit steigen.



Gemeinsam mit Valtteri Bottas hat das neue Formel-1-Team große Ziele. Mit Perez und dem Finnen wurde daher ein erfahrenes Team zusammengestellt. Wenn es nach Perez‘ Vater geht, hat Cadillac jetzt sogar einen potenziellen Weltmeister an Bord.

Formel 1: Perez-Vater mit heftiger Ansage

Antonio Perez Garibay sieht in erster Linie bei seinem Sohn den Verdienst, dass Max Verstappen zuletzt vier Mal in Folge Weltmeister wurde: „Checo war vier Jahre lang bei Red Bull. Wie viele Jahre war Red Bull Meister? Alle vier,“ teilte er dem mexikanischen Medium Victory Media mit.

+++ Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker: Rote Flagge im Training! Star-Pilot enttäuscht wieder +++

Perez‘ Vater legte noch einmal nach: „Checo Perez hat Verstappen zum Weltmeister gemacht.“ Harte Worte in Richtung Red Bull und allen voran Verstappen. Diese These stützt Perez‘ Vater auf die Performance von Red Bull in diesem Jahr. Schließlich konnten weder Liam Lawson noch Yuki Tsunoda an der Seite von Verstappen überzeugen. Vor allem ist der Niederländer in diesem Jahr selbst abgeschlagen hinter den McLaren-Piloten. Eine erneute Weltmeisterschaft für Verstappen scheint quasi ausgeschlossen – und das ausgerechnet, seit Perez nicht mehr Teil des Teams ist.

Ziel noch nicht abgeschrieben

Im letzten Jahr von Perez habe man ihm laut seinem Vater kein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung gestellt. Sonst wäre die Saison ganz anders verlaufen: „Wenn Checo im letzten Jahr das Auto bekommen hätte, das er verdient hat, wäre er selbst Weltmeister geworden.“ Eine deutliche Spitze in Richtung Max Verstappen und Red Bull.

Hier mehr News für dich:

Doch damit nicht genug. Denn Antonio Perez Garibay ist überzeugt, dass sein Sohn nicht nur in der Vergangenheit Weltmeister hätte werden können, sondern auch in der Zukunft: „Diese Partnerschaft zwischen Checo Perez und Cadillac hat nur ein Ziel für beide: Weltmeister in der Formel 1 zu werden.“