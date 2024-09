Formel 1: Keiner hätte es für möglich gehalten – jetzt ist es wirklich passiert

33 Qualifyings hielt die Serie an, jetzt ist sie tatsächlich gerissen. In der Formel 1 hätte es kaum jemand noch für möglich gehalten, doch Sergio Perez hat tatsächlich Max Verstappen im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan geschlagen.

Damit scheint der Mexikaner tatsächlich wieder einmal die Wende in der Formel 1 zu schaffen und sich seinen Platz bei Red Bull zu sichern. Es ist aber kein Zufall, dass es ausgerechnet in Aserbaidschan passiert.

Formel 1: Er kann es doch noch! Perez schlägt Verstappen

In Miami 2023 passierte es zum letzten Mal. Seitdem hat es Sergio Perez kein einziges Mal mehr geschafft, schneller als sein Teamkollege zu sein. 33 Mal in Folge war Max Verstappen im Qualifying der bessere Red-Bull-Pilot.

Und angesichts der Form von Perez hätte es auch kaum jemand für möglich gehalten, dass der Mexikaner tatsächlich noch einmal besser ist im Qualifying. In Baku ist es nun aber wirklich passiert.

Perez fuhr im Qualifying auf Platz vier, Teamkollege Verstappen wurde lediglich Sechster. Rund zwei Zehntel war der Mexikaner schneller als der dreimalige Formel-1-Weltmeister. Für Perez war das ein riesiger Erfolg zur richtigen Zeit.

Baku-Stadtkurs ist Perez absolute Lieblingsstrecke

Und es kommt nicht von ungefähr, dass Perez dieser Coup in Aserbaidschan gelingt. Der spektakuläre Stadtkurs in der Hauptstadt Baku gehört zu seinen absoluten Lieblingsstrecken. Zwei seiner sechs Grand-Prix-Siege konnte Perez in Baku feiern. 2023 holte er dort zusätzlich sogar den Sprint-Sieg.

Die Pole-Position in Aserbaidschan sicherte sich 2024 allerdings Charles Leclerc. Der Monegasse ist ebenfalls Baku-Experte, steht zum vierten Mal in Folge auf der Pole.