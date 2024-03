Formel 1: Irre Wende um Perez? Red-Bull-Boss lässt aufhorchen

Das Cockpit von Sergio Perez ist in der Formel 1 wohl eines der meistdiskutierten des vergangenen Jahres. Viele sahen den Mexikaner schon während der Saison bei Red Bull rausfliegen, doch der Brauserennstall hielt an ihm fest.

Ende 2024 läuft der Vertrag von Sergio Perez bei Red Bull aus. Experten und Fans der Formel 1 gehen schwer davon aus, dass es das letzte Jahr des Mexikaners beim amtierenden Weltmeister ist. Dr. Helmut Marko stößt die Türe für einen Verbleib jetzt aber wieder ganz weit auf.

Formel 1: Winkt Perez eine Vertragsverlängerung?

Als Sergio Perez es im Laufe der Saison mehrfach hintereinander im Qualifying nicht in die Top Ten schaffte, sahen viele schon seine Lichter ausgehen. Der ein oder andere rechnete sogar mit einem Rauswurf mitten in der Saison, doch dazu kam es nicht. Perez fing sich einigermaßen und überlebte die Saison.

+++ Formel 1: Horner-Fall spitzt sich zu – jetzt mischt sich sogar die FIA ein +++

Und sogar noch viel mehr: Perez erhält 2024 eine neue Chance von Red Bull. Der Mexikaner darf sich neu beweisen. Selbst eine Vertragsverlängerung scheint inzwischen nicht mehr ausgeschlossen, wenn man die Worte von Red-Bull-Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko hört.

„Es liegt an ihm“

„Pérez hat für 2024 noch einen Vertrag. Es liegt an ihm. Wenn er in einer ähnlichen Form, wie er die letzten Rennen abgeschlossen hat, fährt, kann man ohne weiteres über eine Weiterverlängerung sprechen“, sagte der 80-Jährige in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ bei „ServusTV“. In den letzten drei Rennen der Saison landete Perez zweimal auf dem vierten und einmal auf dem dritten Platz.

Da könnte dich auch interessieren:

Liefert Perez, erhält er einen neuen Vertrag – so ist die Aussage von Dr. Marko zu verstehen. Ob es dazu aber wirklich kommt, darf bezweifelt werden. Mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda sitzen Perez zwei Fahrer im Nacken, die nur auf ihre Gelegenheit warten. Die Fahrer von „Visa CashApp RB“ schielen auf eine Beförderung zur großen Schwester.