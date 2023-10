Formel 1: Fahrer vor dem Aus? Experte sicher: „Wird enden müssen“

Es ist wie fast überall in der Gesellschaft: Lieferst du nicht, stehst du in der Kritik. So ist es auch in der Formel 1. Sobald ein Pilot dort die geforderten Leistungen nicht bringt, wird über einen Rausschmiss spekuliert.

Sergio Perez von Red Bull kann davon ein Lied singen. Der Mexikaner steht seit mehreren Monaten im Fadenkreuz der Experten und wird fast täglich kritisiert. Jetzt fordert ein ehemaliger Formel-1-Pilot, dass Perez beim Weltmeister-Team entlassen wird.

Formel 1: Fahrer vor dem Aus?

Er sitzt im besten Formel-1-Auto, holt aber keine guten Ergebnisse: Die Kritik an Sergio Perez wird immer lauter. Von den Verantwortlichen gibt es jedoch eine Garantie für das kommende Jahr. 2024 darf der Mexikaner für Red Bull an den Start gehen. Dass sein Vertrag danach verlängert wird, ist zu bezweifeln. Es wird sogar davon ausgegangen, dass Perez im kommenden Jahr bei weiteren schwachen Leistungen rausgeschmissen werden könnte.

Wenn es nach Ex-F1-Fahrer Christijan Albers geht, hätte Red Bull längst handeln müssen. „Wenn man sieht, wie gnadenlos Horner und Marko mit De Vries umgegangen sind, erstaunt es mich wirklich, dass sie Perez weiter behalten“, sagte der ehemalige Pilot im F1-Podcast der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“.

De Vries musste tatsächlich bei Red Bulls Schwesterteam AlphaTauri nach nur zehn Rennen gehen, nachdem er nicht überzeugen konnte. Für Perez gilt das aktuell aber nicht. Der 33-Jährige darf trotz der schwachen Ergebnisse weiterfahren. Von Albers gibt es dafür heftige Kritik an Perez, der „unfähig“ sei, „sich zu verbessern und die Lücke zu verkleinern. Fakt ist, dass die Lücke sogar noch größer wird“, deutete Albers die Lücke zu Max Verstappen, der im gleichen Auto sitzt wie Perez.

„Geschichte wird irgendwo enden müssen“

Der Niederländer glaubt, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Perez beim Formel-1-Team entlassen wird. „Irgendwann werden sie einsehen, dass es (eine Weiterbeschäftigung von Perez; Anm. d. Red.) unmöglich zu rechtfertigen ist. Diese Geschichte wird irgendwo enden müssen“, sagte Albers.

Nicht nur der Ex-Pilot sieht das so. In der Formel 1 haben zahlreiche Experten und ehemalige Fahrer die gleiche Meinung. Doch Red Bull bleibt bei der Entscheidung, dass Perez diese Saison zu Ende fahren wird. Für 2024 werden die Karten dann trotz aller Treue-Bekundungen neu gemischt.