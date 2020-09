Formel 1: Hoffnung für Sebastian Vettel! Sorgen DIESE Worte für eine Formel-1-Zukunft des Ferrari-Stars?

Für welches Team in der Formel 1 geht Sebastian Vettel in der kommenden Saison an den Start?

Paukenschlag in der Formel 1!

Jetzt steht einem Wechsel von Sebastian Vettel zu Racing Point nichts mehr im Wege. Sergio Perez kündigte am Mittwochabend überraschend an, dass er den Rennstall nach dieser Saison der Formel 1 verlassen wird. Damit ist beim künftigen Werksteam von Aston Martin ab der kommenden Saison nun doch ein Cockpit frei für Vettel.

Formel 1: Sebastian Vettel zu Racing Point?

Vettels Vertrag bei Ferrari läuft zum Saisonende aus und wird nicht verlängert. In den vergangenen Monaten war immer wieder spekuliert worden, dass der viermalige Weltmeister der Formel 1 zu Racing Point wechseln könnte.

Sergio Perez verkündete sein Aus. Foto: imago images/Eibner

Das einzige Problem war bisher, dass Racing Point mit Lance Stroll und Sergio Perez zwei Piloten hatte. Doch der Mexikaner verkündete nun seinen Abschied.

+++ Formel 1: Paukenschlag! Mick Schumacher steht vor F1-Debüt +++

Perez; „Meine Zeit findet ein Ende“

„Alles im Leben hat ein Ende“, schrieb Perez in einem emotionalen Brief an seine Fans: „Nach sieben Jahren findet meine Zeit in diesem Team ihr Ende.“

Und weiter: „Es schmerzt sehr, denn ich habe mit diesem Team viel durchgemacht. Wir sind gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen und haben einige Hürden genommen.“

Fährt Vettel bald im pinken Flitzer?

Sergio Perez erklärt in dem Abschiedsbrief: „Ich werde viele große Erinnerungen immer in meinem Herzen behalten: die vielen Freundschaften und die Gewissheit, dass ich immer alles gegeben habe.“

Konkrete Gedanken über seine Zukunft hat er sich noch nicht gemacht. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe keinen Plan B. Mein Ziel ist es, dass ich hier weiterfahre. Aber ich muss ein Projekt finden, dass mir die Motivation gibt, um in jeder Runde hundert Prozent zu geben.“

Nutzt Vettel die Chance?

Wird Sebastian Vettel nun die große Chance nutzen und bei Racing Point einsteigen? Der Rennstall geht in der kommenden Saison als Werksteam von Aston Martin in der Formel 1 an den Start.

Experten vermuten bereits seit längerer Zeit, dass Vettel zu Rcaing Point wechselt. Denn die Cockpits bei den anderen Top-Teams sind bereits besetzt. Und kaum jemand in der Formel 1 kann sich vorstellen, dass ein viermaliger Weltmeister sich in einen Mittelklassewagen setzt.

Upgrade zu Ferrari

Während Vettel aktuell im Ferrari froh sein kann, wenn er überhaupt ein paar Runden am Stück fahren kann, ohne das etwas schief läuft, wäre Racing Point ein deutliches Upgrade. Die pinken Mercedes-Klone gehören aktuell zu den schnellsten Wagen, lediglich an einem richtig guten Fahrer hapert es noch. Diese Lücke könnte Vettel schließen. (dhe)