Perez-Rückkehr perfekt! Formel-1-Routinier liefert gleich eine dicke Ansage

Sergio Perez kehrt nach einer Saison Pause im Jahr 2026 in die Formel 1 zurück und beschreibt es als Comeback. Der Mexikaner wolle den Sport wieder genießen.

Perez möchte die Freude zurückgewinnen, die ihm am Rennsport zuvor verloren ging, nachdem er 2024 bei Red Bull vorzeitig gehen musste. Nun aber wagt er mit Cadillac einen Neuanfang – genau wie sein Team, denn für die US-Amerikaner wird es die erste Saison in der Formel 1 sein.

Formel 1: Schwierige Red-Bull-Abgang für Perez

Perez thematisiert seinen unglücklichen Abgang 2024, bei dem er nach einer schwachen Saison nur WM-Achter wurde. Ein vorzeitig gelöster Vertrag und interne Herausforderungen bei Red Bull kennzeichneten seinen Abschied. Besonders seine mentale Belastung und die ständige Anpassung an Verstappen prägten diese Phase negativ.

Nach einer einjährigen Auszeit aus der Königsklasse reflektiert Perez: „Ich habe viel über mich als Fahrer gelernt.“ Er genoss es, den Sport aus der Perspektive eines Fans zu betrachten und daraus neue Erkenntnisse für seine Rückkehr zu ziehen.

Neustart bei Cadillac in der Formel 1

Mit Cadillac möchte Perez ein neues Formel-1-Kapitel beginnen. „Es geht nicht nur darum, mit einem normalen Team an den Start zu gehen“, erklärt er. Für ihn zählt besonders die Dynamik und das gesamte Projekt, das ihm neue Motivation gibt. Ziel ist ein erfolgreiches Comeback, das er bewusst genießen will.

Perez sieht keinen Druck, etwas zu beweisen: „Ich glaube nicht, dass ich etwas beweisen muss.“ Währenddessen unterstreicht er, wie herausfordernd es für jeden Fahrer sei, an seiner mentalen Stärke zu arbeiten. Seine neuen Prioritäten sind einfache Freude am Fahren und der gemeinsame Erfolg mit seinem Team.

