Formel 1: Geht Sebastian Vettel DIESEN überraschenden Karriereschritt?

Die Optionen für Sebastian Vettel in der Formel 1 schwinden weiter. Weil Mercedes sich mit Hamilton und Vettel wohl keine zwei Top-Fahrer gleichzeitig leisten kann, muss sich der Deutsche anderweitig umschauen.

Eine Rennlegende befeuert jetzt die Gerüchte um einen Vettel-Wechsel zu Aston Martin!

Formel 1: Vettel-Wechsel zu Aston Martin?

Was zunächst überraschend klingt, könnte laut Formel-1-Legende David Coulthard durchaus Sinn ergeben. Im Podcast „F1 Nation“ fragt er über Vettel: „Geht er zu Aston Martin, steigt als Teilhaber ein und beginnt damit ein weiteres Kapitel in seiner Karriere?“ Diese Möglichkeit könne durchaus eine Option sein, „wenn man ein bisschen querdenkt“.

David Coulthard. Foto: imago images/Motorsport Images

Ein Anteilskauf würde eine völlig neue Richtung für Vettel bedeuten. Der Rennstall Aston könnte in Zukunft jedoch eine wichtige Rolle in der Formel 1 spielen. Da parallel über einen Ausstieg von Daimler aus der Königsklasse spekuliert wird, scheint eine Fusion mit dem Mercedes-Werksteam denkbar. Dafür spricht, dass Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, ebenfalls Anteilseigner bei Aston Martin ist.

Aktuell sind das jedoch nur Spekulationen. Realistisch gesehen müsste sich Aston Martin wohl von einem seiner derzeitigen Piloten trennen, um sich Vettel leisten zu können. Dass Lance Stroll oder Sergio Perez gehen, ist derzeit aber eher unwahrscheinlich.

Coulthard betont dennoch: „Seb ist immer noch sehr schnell und auch noch in der Lage, Rennen und Titel zu gewinnen. In dieser Phase seiner Karriere könnte er für ein solches Team mit seinem Wissen aus seinen Red-Bull- und Ferrari-Zeiten eine brillante Bereicherung sein.“ (the)