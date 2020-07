Formel 1: Toto Wolff deckt auf – Deshalb macht eine Vettel-Verpflichtung für Aston Martin Sinn

Die Frage nach der Zukunft von Sebastian Vettel beschäftigt die Formel 1.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff kennt sich aus in der Formel 1 und erklärt, warum die Verpflichtung von Sebastian Vettel für Aston Martin Sinn macht.

Formel 1: Toto Wolff erklärt die Gründe für möglichen Vettel-Wechsel

Viele Optionen hat Sebastian Vettel nicht mehr. Die heißeste Spur führt dieser Tage zu RacingPoint. Der Rennstall geht nächstes Jahr als Aston Martin Werksteam an den Start und zeigt schon in diesem Jahr sehr ansprechende Leistungen.

Das Problem ist nur: Sowohl Lance Stroll als auch Sergio Perez besitzen bei dem Team langfristige Verträge. „Checo“ Perez könnte allerdings mit einer Abfindung aus dem Kontrakt herausgekauft werden.

Beide Fahrer brachten in den ersten drei Rennen ansprechende Leistungen. Der Mexikaner war sogar noch stärker als sein britischer Kollege. Doch Lance Stroll ist bei Racing Point unantastbar, seinem Vater Lawrence gehört der Rennstall.

Sebastian Vettel und Toto Wolff verstehen sich gut. Foto: imago/LaPresse

----------------------------

Das ist Toto Wolff

Geboren am 12. Januar 1972 in Wien, Österreich

Wolff war Rennfahrer, fuhr aber nie in der Formel 1

Seit 2013 ist er der Motorsportchef bei Mercedes

----------------------------

Wieso sollte Aston Martin Sebastian Vettel verpflichten?

Aber warum sollte sich Racing Point von Sergio Perez trennen? Die Erklärung liefert Mercedes-Teamchef Toto Wolff: „Sebastian ist ein viermaliger Weltmeister, der viel Speed und technische Erfahrung mitbringt. Und er wäre ein wichtiges Marketinginstrument für Aston Martin.“

Eine Verpflichtung von Sebastian Vettel würde den Rennstall Aston Martin gleich zu Beginn ins Rampenlicht rücken und könnte die Werbeeinnahmen deutlich steigern. Der mediale Fokus würde deutlich größer sein.

----------------------------------------

----------------------------------------

Toto Wolff wird sich in die Verhandlungen zwischen Sebastian Vettel und Aston Martin nicht einmischen. Der 48-Jährige hält zwar Aktien im Wert von 42 Millionen an dem britischen Sportwagenhersteller, doch an dem Formel-1-Team ist er nicht beteiligt. „Meine Aktien an der Autofirma haben mit dem Formel-1-Team überhaupt nichts zu tun“, so Wolff gegenüber „motorsport-total.com“. (fs)