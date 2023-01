Formel 1: Sebastian Vettel vor spektakulärer Rückkehr? Teamchef-Aussagen lassen aufhorchen

Die Formel 1 ohne Sebastian Vettel? Für viele Fans unvorstellbar, seit einiger Zeit aber bittere Realität. Der vierfache Weltmeister beendete im vergangenen Jahr seine Karriere.

Seitdem wird immer wieder über seine Zukunft spekuliert. Was macht Sebastian Vettel nach seinem Karriereende? Folgt vielleicht sogar eine Rückkehr in die Formel 1? Die Aussagen eines Teamchefs lassen jetzt aufhorchen.

Formel 1: Spektakuläre Vettel-Rückkehr?

Am 20. November 2022 endete in Abu Dhabi nicht nur die aktuelle Formel-1-Saison, sondern auch die Karriere von Sebastian Vettel. 299 Rennen absolvierte Vettel in der Motorsport-Königsklasse, gewann 53 Rennen und räumte vier Weltmeisterschaften in Folge ab.

Wie geht es jetzt für den 35-Jährigen weiter? Der Heppenheimer wird sich sicherlich erstmal eine Auszeit gönnen. Wenn es nach AlphaTauri-Teamchef Franz Tost geht, könnte es zu einer Rückkehr zu Red Bull kommen.

„Sebastian würde da sicherlich gut hinpassen“, sagte Tost im Interview mit RTL. Der ehemalige Pilot sei „ein cleverer Bursche, der die Formel 1 natürlich versteht. Sebastian kennt Red Bull in- und auswendig“, ergänzte Tost.

Was macht Vettel nach dem Karriereende?

Der Teamchef ließ allerdings offen, in welcher Rolle Vettel zurückkehren könnte. Auch Vettel kann sich eine Rückkehr in die Formel 1, eventuell als Funktionär, vorstellen. „Ich kann mich der Tatsache nicht verschließen, dass ich sehr viel Herzblut für den Motorsport habe und dem Sport sehr nahe bin“, räumte der Deutsche bei seinem letzten Rennen in Abu Dhabi ein.

Einen Job schließt Vettel aber definitiv aus. Angesprochen darauf, ob er nicht Co-Kommentator im Fernsehen werden wolle, antwortete der 35-Jährige: „Nein, nein, nein, bitte nicht. Nein, danke.“ Begründung: „Ich denke, da gibt es andere, die können das besser.“

Mehr News für dich:

Und was sagt Red Bull? Vettel dürfte sicherlich mit offenen Armen empfangen werden, wenn man den Aussagen von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko Glauben schenken darf. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass er für eine Position im Top-Management zurückkommt.“