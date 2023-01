Formel 1: Sebastian Vettel vor spektakulärem Wechsel – „Fasziniert mich sehr“

Seine Karriere in der Formel 1 beendete Sebastian Vettel vor einigen Monaten. Doch es dauerte nicht lang, da konnten ihn die Fans wieder am Steuer erleben. Der Heppenheimer war nämlich am vergangenen Wochenende beim Race of Champions am Start.

Dort wurde der vierfache Weltmeister der Formel 1 auch zu seiner Zukunft befragt. Kommt für Vettel vielleicht sogar ein Wechsel in eine andere Rennserie in Frage? Der Ex-Pilot machte seinen Fans jetzt große Hoffnung.

Formel 1: Vettel vor Serien-Wechsel?

Gemeinsam mit seinem guten Freund Mick Schumacher ging Sebastian Vettel für Team Deutschland beim Race of Champions an den Start. Neben den beiden Piloten waren noch weitere Legenden dabei: Sebastian Loeb, Thierry Neuville, Petter Solberg und Oliver Solberg sind in der Rallye-Welt bekannt. Die Rallye-Weltmeisterschaft WRC verfolgt Vettel regelmäßig, wie er am Rande des Events verriet.

„Ich bewundere Rallyefahrer sehr. Ich denke, das ist eine unglaubliche Fähigkeit“, sagt Vettel. „Das ist nur ein winziger Einblick, wie es sich anfühlt, eine Rallye zu fahren, aber es fühlt sich an, als käme ich mit einem Schraubenzieher und einem Hammer an, also mit zwei Werkzeugen, während sie in Kurve eins mit dem ganzen Werkzeugkasten ankommen, ausgerüstet mit allem, was passieren könnte, sie haben das richtige Werkzeug.“

„Ich denke, es ist ein großartiger Sport. Es gibt das Rennsport-Element und das Können, aber es ist in vielerlei Hinsicht ganz anders“, erklärt der vierfache Formel-1-Weltmeister. „Rallye ist ein großartiger Sport, ein großartiges Können. Ich denke, die Fahrer sind großartig. Sie bekommen aber nicht das Rampenlicht, das sie verdienen.“ Und dann tätigte der 35-Jährige Aussagen, die seinen Fans gefallen dürfte.

Vettel: „Es wäre eine große Herausforderung“

„Es wäre eine Menge Arbeit, aber vielleicht etwas, das man nach einer Weile ausprobieren könnte, wenn es anfängt zu jucken. Es wäre eine große Herausforderung“, so der ehemalige Formel-1-Fahrer.

Vettel wäre dabei nicht der erste Pilot aus der Motorsport-Königsklasse, der sich für einen Wechsel in den Rallyesport entschieden hat. Kimi Räikkönen, sein ehemaliger Teamkollege bei Ferrari, kam von 2009 bis 2011 auf 22 WRC-Starts, wobei er 2010 bei der Rallye Türkei mit Platz fünf sein bestes Ergebnis erzielte.

„Es ist also nicht so, dass ich mit dem Rallyesport aufgewachsen bin, aber irgendwie habe ich es immer bewundert, dass man so schnell fahren kann, ohne Randsteine und Streckenbegrenzungen, und dass das, was neben einem liegt, keine Rolle spielt. Egal auf welchem Terrain, egal unter welchen Bedingungen. Ja, das fasziniert mich sehr.“ Vielleicht sehen wir Sebastian Vettel nach seinem Karriereende in der Formel 1 tatsächlich wieder im Auto fahren.