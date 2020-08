Formel 1: Vettel-Hammer! Ferrari-Star liegt DIESES Angebot vor

Fährt Sebastian Vettel in der kommenden Saison in der Formel 1?

Hat Sebastian Vettel eine Zukunft in der Formel 1?

Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari läuft zum Saisonende aus und wird definitiv nicht verlängert. Derzeit hat Sebastian Vettel für das Jahr 2021 noch kein Cockpit in der Formel 1. Findet die Königsklasse in der kommenden Saison womöglich ohne den 32-Jährigen statt?

Formel 1: Wie geht's weiter bei Vettel?

Falls Vettel in der Formel 1 keinen Job finden sollte, könnte der Ferrari-Star auch in eine andere Rennserie wechseln. Der amerikanische Millionär James Glickenhaus machte dem viermaligen Champion ein Angebot für eine Saison in der WEC. „Wenn Sebastian es versuchen will, kann er gerne in meinem Team fahren. Darüber würde ich mich sehr freuen“, sagt Glickenhaus im Gespräch mit dem Portal „Dyler“.

Milliardär James Glickenhaus (Mitte) bietet Vettel einen Job an. Foto: imago images/ZUMA Press

Glickenhaus verdiente als Film-Regisseur, Produzent und Investment-Manager ein Vermögen. Im kommenden Jahr geht seit Team „Scuderia Cameron Glickenhaus“ in der WEC an den Start. Eines will der 70-Jährige jedoch gleich augenzwinkernd klarstellen: „Ich kann Sebastian Vettel nicht so viel zahlen wie Ferrari in der Formel 1.“

Vettel zu Racing Point?

Bei der Scuderia verdiente Vettel in den vergangenen Jahren pro Saison rund 30 Millionen Euro. Ein solches Gehalt würde er gewiss auch dann nicht mehr kassieren, wenn er ein Cockpit in der Formel 1 findet. Zum einen hat Vettel aufgrund seiner Erfolglosigkeit nicht mehr den Marktwert, den er vor einigen Jahren noch hatte. Und zum anderen sind die Teams wegen der künftigen Budgetgrenze nicht mehr in der Lage, solche astronomischen Gehälter zu zahlen.

In den vergangenen Wochen hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Sebastian Vettel für Racing Point fahren könnte. Die pinken Mercedes-Kopien gehen ab 2021 als Werksteam von Aston Martin an den Start. Mit Sergio Perez und Lance Stroll hat Racing Point zwar zwei Piloten, die noch länger an den Rennstall gebunden sind. Doch Letzterer verriet zuletzt öffentlich, dass es ihn nicht vom Hocker hauen würde, wenn für ihn im Winter bei Racing Point Schluss ist. (dhe)