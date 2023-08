Formel 1: Vettel mit unglaublicher Enthüllung – „Habe Maßnahmen ergriffen“

Mehr als ein halbes Jahr lebt Sebastian Vettel nun schon ein „normales“ Leben. Jahrelang reiste er mit der Formel 1 um den Kontinent, hatte nur wenig Zeit für Familie und andere Hobbys. Seit er „Sportrentner“ ist, genießt er sein Leben.

Mittlerweile kümmert sich Sebastian Vettel um die Dinge, die ihm wichtig sind. Dazu gehört, das wissen alle, die ihn in der Formel 1 gesehen haben, Umwelt und Klima. In einem Interview enthüllt der 36-Jährige nun, was er noch während seiner aktiven Karriere zum Umweltschutz tat.

Formel 1: Vettel kämpft fürs Klima

Viele warfen ihm Doppelmoral vor, andere fanden es richtig, dass er auch im Motorsport für Nachhaltigkeit kämpfte und darauf aufmerksam machte. Immer wieder fiel Vettel mit teils provokativen T-Shirts oder Nachrichten auf. So beispielsweise in Miami, als er mit einem Shirt auf den ersten Unterwasser-Grand-Prix im Jahr 2060 hinwies.

Doch auch wenn der Rennzirkus noch weit weg von kompletter Nachhaltigkeit ist, versuchte Vettel zumindest für sich selbst etwas zu tun. Im Interview mit „RedBull.com“ spricht er darüber, wie er während der Formel 1-Saison versuchte, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Vettel greift zu drastischer Maßnahme

Er habe, berichtet der viermalige Weltmeister, vor einigen Jahren damit begonnen, seinen ökologischen Fußabdruck zu messen. Er habe jeden Autokilometer, Flug oder Übernachtung aufgeschrieben. Die Zahl, die dabei im Vergleich zu anderen Menschen rauskam, habe ihn schockiert. So habe er im Zusammenhang mit der Formel 1 bei 400 Tonnen begonnen.

Das „hat mich von den Socken gehauen! Danach habe ich Maßnahmen ergriffen, um den Wert runter zu kriegen“, verrät Vettel. Und so versuchte er, die Zahl nach unten zu drücken. Eine Maßnahme, die er ergriff: möglichst auf Flüge verzichten. „Bis auf Silverstone und Budapest bin ich letzte Saison zu allen Europa-Rennen mit dem Auto angereist“, erklärt Vettel.

Vettel: „Möchte keinem etwas vorschreiben“

Vettel betont: „Ich möchte keinem etwas vorschreiben oder mich als Engel darstellen.“ Er wolle lediglich aufzeigen, wie er es geschafft habe, etwas für die Umwelt zu unternehmen. „Dieser Schritt fühlte sich null nach Verzicht an, sondern als völlig logisch – wie auch alle anderen kleineren, die ich parallel gesetzt hatte. Ich fühlte mich sehr zufrieden.“ Am Ende schaffte er es nach eigener Aussage, durch die Formel 1 nur noch 60 Tonnen zu verbrauchen.