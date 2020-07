Formel 1: Wirbel um Sebastian Vettel! „Köpfe werden rollen“

Formel 1: Sebastian Vettel und Ferrari stehen in der Kritik.

In der Formel 1 kommen Sebastian Vettel und Ferrari einfach nicht zur Ruhe.

Für die Scuderia hagelt es derzeit Kritik von allen Seiten – und das, obwohl es für Sebastian Vettel und Ferrari in der Formel 1 zuletzt leicht bergauf ging.

Formel 1: Schwierige Zeiten für Sebastian Vettel und Ferrari

Beim Großen Preis von Ungarn mussten Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc sich in der Quali einzig den beiden Mercedes und deren pinken Doppelgängern geschlagen geben. Im Rennen holte der viermalige Champion alles aus seinem Boliden raus und belegte Platz 6.

Es war eine deutliche Steigerung zu den beiden ersten Rennen in Spielberg. Dort hatte Vettel in der Quali des ersten Rennens nicht mal Q3 erreicht. Und im zweiten Rennen wurde er von seinem Teamkollegen von der Strecke gekegelt.

Da wirkte das Abschneiden in Ungarn wie ein klarer Aufwärtstrend. Und dennoch steht Ferrari in der Formel 1 mal wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Der Grund: Lewis Hamilton gewann das Rennen in Budapest nicht nur einfach, er deklassierte die Konkurrenz – allen voran Ferrari.

----------------

Mehr zur Formel 1:

----------------

Ferrari wurde deklassiert

Der Brite überrundete (!) den deutschen Star-Piloten. Für die stolze Scuderia war diese Machtdemonstration eine gewaltige Erniedrigung. „Die nächste Demütigung für Ferrari“, titelte die „Gazzetta dello Sport“: „In Maranello werden demnächst Köpfe rollen. Was kann Ferrari aktuell noch retten?“

Auch „Tuttosport“ schoss sich auf Ferrari ein. Die Scuderia fahre in der Formel 1 nur noch in der 2. Liga, schrieb das Blatt. Und der „Corriere della Sera“ kommentierte: „Der Ferrari-Bolide ist eine Katastrophe. Im Management muss es jetzt gravierende Änderungen geben.“

Binotto in der Kritik

Besonders Mattia Binotto gerät immer wieder in die Kritik. Italienische Medien spekulieren schon, ob der Teamchef noch in dieser Saison der Formel 1 seinen Posten räumen muss.

Nach jetzigem Stand wird Sebastian Vettel der Scuderia am Saisonende wohl keine Träne hinterherweinen, wenn er Ferrari nach sechs Jahren verlässt. (dhe)