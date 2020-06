Formel 1: Vettel zu Mercedes? Ausgerechnet ER will „Seb“ im Silberpfeil sehen

Keine Meldung sorgte in den vergangenen Jahren so sehr für Aufsehen in der Formel 1 wie der bevorstehende Abgang von Sebastian Vettel bei Ferrari.

Selbst der verspätete Saisonstart der Formel 1 ist teilweise in den Hintergrund gerückt. Stattdessen meldet sich alles, was im Motorsport Rang und Namen hat, zum Thema Vettel zu Wort. Jetzt äußert sich auch einer seiner Konkurrenten mit überraschenden Worten.

Formel 1: Konkurrent fände es tragisch, wenn Vettel aufhören würde

Wohin zieht es Sebastian Vettel 2021? Seit über einem Monat ist jetzt schon bekannt dass der Heppenheimer die Scuderia zum Jahresende verlassen wird. Seine Möglichkeit bei anderen Rennställen unter zu kommen, ist auf wenige Optionen geschrumpft.

Aktuell, so scheint es, gibt es nur noch zwei realistische Alternativen: Einen Wechsel zum Branchenprimus Mercedes, oder ein Sabbatjahr, um sich anzusehen, wie sich die Strukturen in der Formel 1 mit den neuen Gehaltsobergrenzen entwickeln.

Verstappen will in diesem Jahr wieder ganz vorne angreifen. Foto: imago images/Hollandse Hoogte

Einer, der es richtig schade fände, sollte Vettel der Königsklasse des Motorsports nicht erhalten bleiben, ist ausgerechnet Max Verstappen. Als Red-Bull-Pilot ist der Niederländer auf der Strecke ein erbitterter Rivale des vierfachen Weltmeisters.

Der neue Rennkalender:

03.07. - 05.07.2020 Österreich GP, Spielberg

10.07. - 12.07.2020 Steiermark GP, Spielberg

17.07. - 19.07.2020 Ungarn GP, Budapest

31.07. - 02.08.2020 Großbritannien GP, Silverstone

07.08. - 09.08.2020 70. Jubiläums GP, Silverstone

14.08. - 16.08.2020 Spanien GP, Barcelona

28.08. - 30.08.2020 Belgien GP, Spa-Francorchamps

04.09. - 06.09.2020 Italien GP, Monza

Doch abseits des Kurses hegt Verstappen offenbar Sympathien für den Deutschen. Wie der 22-Jährige in einem Interview mit „RTL“ und „NTV“ zugab, sei er von der Wechselmeldung Vettels überrascht gewesen.

Dennoch sagt auch er: „Aber am Ende hatten Sebastian und Ferrari wohl das Gefühl, dass die Trennung das Beste für alle ist.“

Vettel bei Mercedes? Warum eigentlich nicht!

Zu den Spekulationen um ein Engagement Vettels beim Mercedes-Rennstall äußert sich Verstappen wohlwollend. „Warum nicht? Das kann natürlich passieren. Vettel hat so viel im Sport erreicht, es wäre schade, wenn er nicht mehr dabei ist“, meint er.

Doch zuerst absolviert Vettel seine letzte Saison im Ferrari. Diese startet am 5. Juli in Spielberg in Österreich. (mh)