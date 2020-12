Sebastian Vettel: Spektakuläre Wende! Ferrari-Boss überrascht mit DIESER Aussage

Einmal noch hinterherhinken, dann ist es endlich vorbei. In Abu Dhabi bestreitet Sebastian Vettel sein letztes Rennen in der Formel 1 für Ferrari.

Fünf Jahre fuhr der deutsche Königsklassen-Pilot für die Scuderia. In den ersten wurde der erhoffte WM-Titel verpasst, die letzten beiden Saison glichen einem kompletten Deaster.

Sein letztes Jahr bei der Scuderia war zusätzlich von Streitereien und Querelen geprägt. Stehen die Zeichen zum Ende nun doch auf Versöhnung? Ausgerechnet Teamchef Mattia Binotto sorgt mit einem dicken Lob für eine Überraschung.

Formel 1: Vettel der dritterfolgreichste Fahrer bei Ferrari

Am Ende müssen sich wohl alle eingestehen, dass die sechs Jahre von Vettel beim Traditionsrennstall nicht so verlaufen sind, wie sich das alle Beteiligten gewünscht hatten. An seine Erfolge aus Red-Bull-Zeiten konnte der Heppenheimer nicht mehr anknüpfen.

Anfang des Jahres folgte dann die Nachricht, dass sein Vertrag nicht verlängert werden würde. Ferrari plant die Zukunft ohne Vettel und das sorgte für jede Menge Krach.

Diskussionen über eine Bevorzugung von Charles Leclerc, ungewöhnlich viele technische Defekte beim Deutschen und grobe Fehler, die Woche für Woche passierten, waren die Folge.

Das Verhältnis zwischen Vettel, der sich auch öffentlich beschwerte, und Boss Binotto wirkte mehr als nur unterkühlt. Vor dem letzten gemeinsamen Rennen überrascht nun ausgerechnet der Italiener mit lobenden Worten in Richtung Vettel.

„Sebastian verlässt Ferrari als Fahrer mit den drittmeisten Siegen in unserer Geschichte. Nur Michael Schumacher und Niki Lauda waren besser als er“, hebt er gegenüber der „Sport Bild“ hervor. „Das allein zeigt die riesigen Fußstapfen, die er bei uns hinterlassen hat.“

Nach Monaten einer passiv-aggressiven Stimmung, gegenseitigen Vorwürfen und Sticheleien jetzt die plötzliche Wende. Binotto scheint nun doch um ein versöhnliches Ende der Vettel-Ära bemüht.

Vettel gewann insgesamt 14 Rennen im roten Flitzer. Niki Lauda stand 15 Mal ganz oben auf dem Podest als Ferrari-Fahrer. Michael Schumachers 72 Siege dürften noch lange Zeit als Rekord bestehen bleiben. Im kommenden Jahr darf sich Carlos Sainz bei den Italienern versuchen.

Letztes Rennen in Abu Dahbi

Dass beim letzten Rennen in Abu Dhabi der 15. Vettel/Ferrari-Erfolg dazu kommt, ist eher unwahrscheinlich. Für den 33-Jährigen, der auch immer wieder unter taktischen Entscheidungen litt, geht es allenfalls darum, in die Punkte zu kommen.

Erster Sieg mit Aston Martin schon eingefahren

