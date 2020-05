Formel 1: Fans irritiert! Tauschen Vettel und Hamilton die Cockpits?

Fans der Formel 1 sind irritiert! Bahnt sich in dem langatmigen Poker um einen neuen Vertrag für Sebastian Vettel jetzt eine spektakuläre Überraschung an?

Spekulationen um einen Cockpit-Tausch des Deutschen mit Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes lassen aufhorchen.

Formel 1: Cockpit-Tausch zwischen Hamilton und Vettel?

Das spektakuläre Wechsel-Manöver der beiden Top-Fahrer bringt zumindest Sky-Experte Ralf Schumacher ins Gespräch. Sollte sich Vettel nach dem langen Poker doch noch gegen einen Verbleib bei Ferrari entscheiden, sei ein Tausch mit Hamilton die einzige verbleibende Karriereoption, so der Ex-Rennfahrer.

Tauschen die beiden die Cockpits? Sebastian Vettel (l.) und Lewis Hamilton. Foto: imago images/Eibner

Am wichtigsten für Vettels Entscheidungsfindung sei demzufolge die Frage, wie wohl sich der 32-Jährige bei seinem Rennstall fühle. Schumacher gehe aber davon aus, dass Vettel bei der Scuderia zufrieden sei, da sich dieser einen neuen Vertrag bei Ferrari wünscht.

Bei einer Verlängerung, rät Schumacher, sollten für den viermaligen Weltmeister das Gehalt und die Laufzeit zudem erstmal eine untergeordnete Rolle spielen. „Wenn er in diesem Jahr seine Ziele erreicht, kann er danach auch wieder leicht mehr Geld verlangen“, sagt er deutlich bei „Bild“.

Die drei Optionen lägen demnach klar auf der Hand: Entweder Vettel verlängert bei Ferrari, was nach derzeitigem Kenntnisstand auch dessen Wunsch ist oder er wechselt zu Mercedes, wo er in einem Auto sitzt, „von dem er weiß, dass er darin sofort Weltmeister werden kann.“ Oder aber Vettel beende seine Karriere. Denn: Ein Wechsel zu einem anderen Rennstall ergäbe Schumacher zufolge derzeit keinen Sinn. (the)