Formel 1: Bitter! Endet Sebastian Vettels Karriere im Desaster?

Sebastian Vettel hat die Reißleine in der Formel 1 gezogen. Am Ende dieser Saison zieht er sich aus dem Motorsport zurück. Familie und veränderte Interessen gab er für den Schritt an. Die Tatsache, dass er sportlich mit Aston Martin keinen Stich hat, dürfte seinen Teil beigetragen haben.

Nach der Sommerpause beginnt also die große Abschiedstour des viermaligen Weltmeisters in der Formel 1. Doch diese könnte in einem absoluten Desaster enden.

Formel 1: Vettel und Aston Martin hinken hinterher

16 Punkte – das ist die deprimierende Ausbeute, die Vettel in diesem Jahr vorweisen kann. In seinem Aston Martin sieht er meist nur die Rücklichter der Konkurrenz. Dazu machten ihm auch oft die strategischen Entscheidungen seines Teams einen Strich durch die Richtung.

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt

Seit 2021 fährt er für Aston Martin

Für große Hoffnung sorgten beispielsweise die Upgrades am „AMR 22“, wie der neue Heckflügel, der erstmals in Ungarn zum Einsatz kam. Doch damit kommt auch eine schlechte Nachricht: Größere Updates wird es in diesem Jahr wohl nicht mehr geben.

Formel 1: Aston Martin entwickelt schon am neuen Auto

Denn Aston Martin hat die aktuelle Saison wohl abgeschrieben. Das machen die Worte von Performance-Direktor Tom McCullough deutlich. „Wir haben uns noch ein Entwicklungsbudget gelassen. Aber wir haben bereits eine Menge entwickelt und das Auto stark verändert“, zitiert ihn „motorsport.com“.

Der Aston Martin bekommt wohl keine größeren Upgrades mehr. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Man setze bereits jetzt auf das kommende Jahr. „Die Entwicklung des Autos für 2023 läuft bei uns jetzt“, so McCullough. Theoretisch seien neue Teile in diesem Jahr noch möglich, „Aber das kostet eine Menge Geld. Da kann man auch [bis 2023] warten.“

Formel 1: Endet Vettels Karriere auf einem Tief?

Das könnte für Vettel bittere Auswirkungen haben. Denn ohne weitere Upgrades dürften die Chancen, zum Ende der Karriere noch mal ein Highlight zu feiern, auf ein Minimum schrumpfen.

Vettel hatte vor dem Ungarn-Rennen sein Karriereende verkündet. Der Heppenheimer fährt seit 2007 in der Formel 1. Von 2010 bis 2013 gewann er mit Red Bull vier Titel in Folge. Bei Ferrari konnte er den Titelgewinn nicht wiederholen.

