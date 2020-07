Formel 1: Entscheidung gefallen? Insider verrät - Vettel vor Wechsel zu...

Geht Sebastian Vettel in der kommenden Saison der Formel 1 für Racing Point an den Start?

Für welches Team in der Formel 1 geht Sebastian Vettel in der kommenden Saison an den Start?

Diese Frage treibt Fans der Formel 1 seit vielen Wochen um. Fakt ist: Der Vertrag von Sebastian Vettel bei Ferrari läuft zum Saisonende aus und wird nicht verlängert.

Formel 1: Wie geht's weiter bei Sebastian Vettel?

Laut Gerhard Berger steht bereits fest, in welchem Cockpit Sebastian Vettel in der kommenden Saison der Formel 1 sitzt. Bei Servus TV sprach der ehemalige Rennfahrer offen über den Flurfunk der Königsklasse.

Berger glaubt, dass Vettel sich schon mit Racing Point einig ist. Der Rennstall wird in der kommenden Saison als Werksteam von Aston Martin an den Start gehen.

Racing Point als einzige Alternative

„So wie im Fahrerlager hinter der Hand diskutiert wird, ist das Thema wahrscheinlich schon gelaufen“, sagt Berger: „Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Sebastian bei Racing Point auftauchen wird.“

Vettel bei Racing Point – was vor Kurzem noch wie ein schlechter April-Scherz gewirkt hätte, klingt jetzt wie die einzige realistische Option für Vettel. Denn wie Berger klarstellt: „Es könnte für ihn die einzige Alternative sein, mit der er auch Rennen gewinnen kann.“

Alle Top-Cockpits vergeben

Bei Mercedes sind beide Cockpits in naher Zukunft an Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vergeben. Gleiches gilt bei Red Bull für Max Verstappen und Alex Albon. Der freie Platz bei McLaren, der durch Carlos Sainz‘ Wechsel zu Ferrari frei wird, geht an Daniel Ricciardo. Und so bleibt von den Teams aus der oberen Hälfte des Leistungsspektrums in der Formel 1 nur noch Racing Point.

Racing-Point-Chef: „Es ist schmeichelhaft“

Deren Teamchef Otmar Szafnauer flüchtete sich zuletzt in Allgemeinplätze, als er auf einen möglichen Vettel-Wechsel angesprochen wurde. „Es ist schmeichelhaft, dass jeder denkt, dass ein viermaliger Weltmeister zu uns kommen könnte. Aber wir haben langfristige Verträge mit unseren beiden Fahrern Sergio Perez und Lance Stroll. Daher kann man doch aktuell nur zu dem Schluss kommen, dass wir keinen Platz haben.“ (dhe)