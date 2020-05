Formel 1: Schock für Vettel! Bedeutet DAS sein Aus bei Ferrari?

Sebastian Vettel steht noch bis zum Ende dieser Saison in der Formel 1 bei Ferrari unter Vertrag.

Wie geht es in der Formel 1 weiter für Sebastian Vettel?

Diese Frage stellen sich derzeit viele Formel-1-Fans. Sein Vertrag bei Ferrari läuft nach dieser Saison aus. Ein erstes Angebot zur Verlängerung schlug Vettel wohl aus. Jüngste Entwicklungen in der Königsklasse könnten nun dazu führen, dass er vermutlich kaum ein besseres Angebot erhalten wird.

Formel 1: Was passiert mit Vettel?

In der kommenden Saison wird die Formel 1 eine Gehaltsobergrenze einführen. Das ist seit Langem bekannt. Allerdings war bisher noch nicht geregelt, bei welcher Summe diese Grenze liegen würde.

Lange Zeit hatte es geheißen, die Grenze würde auf 175 Millionen Dollar (rund 161 Millionen Euro) pro Jahr fixiert. Kleinere und mittelgroße Rennställe hatten gefordert, dass die Grenze deutlich niedriger angesetzt werden solle. Teams wie McLaren forderten eine Grenze von 100 Millionen Dollar (rund 92 Millionen Euro).

Daraufhin protestierte speziell Ferrari. Scuderia-Teamchef Mattia Binotto drohte indirekt sogar mit dem Ausstieg von Ferrari aus der Formel 1, wenn die Grenze zu niedrig angesetzt wird.

Brawn: Budgetgrenze bei 145 Millionen Dollar

Nun äußerte sich Ross Brawn, der Motorsport-Direktor von Formel-1-Eigentümer Liberty Media, im Gespräch mit Sky Sports über den Stand der Dinge: „Wir hatten bei 175 Millionen Dollar begonnen. Es war ein langer Kampf, um dorthin zu kommen. Nun werden wir angesichts der aktuellen Krise bei 145 Millionen Dollar beginnen.“

Brawn weiter: „Wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungen. In den nächsten Tagen werden wir Ergebnisse präsentieren. Doch dann werden wir nicht aufhören, darüber zu diskutieren. Die Diskussion wird dann sein, wie viel tiefer wir in den kommenden Jahren gehen können.“

Welche Konsequenzen zieht Ferrari?

Diese Korrektur der Budgetgrenze und die Prognose von Brawn für die folgenden Jahre werden Ferrari ganz und gar nicht schmecken. Alleine im Hauptwerk in Maranello sind rund 1.500 Mitarbeiter angestellt. Ferrari-Teamchef Binotto befürchtet, dass die Scuderia nicht mehr alle Mitarbeiter halten kann, wenn die Budgetgrenze allzu tief gesenkt wird.

Außerdem könnte ein massiver Einschnitt im Budget enorme Auswirkungen auf den Vertragspoker zwischen Ferrari und Vettel haben. Bisher verdiente der Deutsche bei den „Roten“ rund 30 Millionen Euro im Jahr. Eine Verlängerung scheint derzeit nur möglich, wenn Vettel deutliche Einbußen beim eigenen Gehalt in Kauf nimmt. (dhe)