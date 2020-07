Formel 1: Vettel mit klarer Ansage über seine Zukunft – „Wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann …“

Das Rätselraten um die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 nehmen auch in Budapest kein Ende. Während nahezu alle Experten einen Wechsel von Vettel zu Racing Point diskutieren, gibt sich der Heppenheimer weiter bedeckt.

Zwar bestätigt er Gespräche mit einigen Teamchefs, stellt aber auch klar, woran seine Zukunft in der Formel 1 gekoppelt ist.

Formel 1: Lose Gespräche mit Racing Point

Der Formel 1 Zirkus macht halt in Ungarn am Hungaroring. Das bestimmende Thema ist auch an diesem Wochenende wieder Ferrari. Der Katastrophen-Start in die Saison, die unklare Zukunft von Sebastian Vettel, eine mögliche Ablösung von Teamchef Mattia Binotto – Themen zum Diskutieren über die Italiener gibt es genug.

Noch vor dem ersten freien Training am Freitag äußerte sich Sebastian Vettel zumindest in Teilen über seine Zukunft. Zwar könne er keinen neuen Stand der Dinge verkünden, jedoch bestätigte er „lose Gespräche“ mit den Verantwortlichen von Racing Point. Er habe aber genug Zeit und werde sich nicht unter Druck setzen lassen.

Der 33-Jährige selbst macht keinen Hehl daraus, dass es bei der Teamwahl auf die richtigen Umstände für ihn ankommt. Gegenüber „Sky“ machte er das noch einmal mehr als deutlich. „Da kann man im Moment kein Zeitfenster für geben. Wichtig ist, dass ich die richtige Entscheidung für mich treffen möchte“, stellte Vettel klar.

Von einem Wechsel bis hin zu einer Pause sei nach wie vor alles möglich. „Ich habe Interesse daran, weiterzumachen, wenn die Bedingungen stimmen“, erklärt Vettel gegenüber dem Pay-TV-Anbieter und macht anschließend aber auch die klare Ansage: „Wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann bin ich nicht der, der dabei sein will, nur damit er dabei ist oder, um sich vielleicht noch ein bisschen Geld einzustecken.“

Sieg-Chancen im Aston Martin?

Die Bedingungen, die Vettel im kommenden Jahr bei Aston Martin vorfinden würde, schätzen die meisten Experten aktuell als mehr als solide ein. Der noch Racing-Point-Rennstall überraschte in den ersten beiden Rennen, so fuhr Sergio Perez zweimal auf Platz sechs.

Auch Vettel zeigte sich beeindruckt. „In den ersten beiden Rennen waren sie beeindruckend. Sie haben ein gutes Auto für dieses Jahr und damit gute Möglichkeiten, sich für nächstes Jahr noch zu verbessern“, sagte er auf der Pressekonferenz. Ob man ihn bald dort sieht? Weiterhin ungewiss. (mh)