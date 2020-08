Formel 1: Dauerstreit zwischen Vettel und Ferrari – Experte bringt jetzt DIESES krasse Szenario ins Gespräch

Es ist DAS Dauerthema in der Formel 1: Der Streit zwischen Sebastian Vettel und seinem Rennstall Ferrari erreichte beim zweiten Rennen in Silverstone einen neuen Höhepunkt.

Jetzt bringt Ralf Schumacher ein krasses Szenario um Vettels Zukunft ins Gespräch.

Formel 1: Ralf Schumacher hält Vettel-Ausstieg für denkbar

Noch während des Rennens wurde Vettel per Funk so deutlich wie nie. „Wir haben darüber heute Morgen gesprochen. Ich hänge hier fest. Ihr wisst, dass Ihr es verbockt habt“, schimpfte der viermalige Weltmeister über seine Ferrari-Kollegen.

+++ Borussia Dortmund: Sancho-Hammer – Manchester United lässt Wechsel-Deadline verstreichen! +++

Diese hatten ihn nach gut der Hälfte des Rennens zum Reifenwechsel in die Box gerufen. Vettel fuhr auf harten Reifen wieder auf die Strecke – und steckte mitten im Verkehr, was eine Aufholjagd unmöglich machte. „Von da an haben wir keinen guten Job gemacht, was die Strategie betrifft“, bekräftigte Vettel auch nach dem Rennen noch einmal. „Wir hatten genau die Situation besprochen, genau das nicht zu machen – und wir haben es dann trotzdem gemacht.“

-------------------

Die Ergebnisse des Jubiläums-GP:

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Bottas

4. Leclerc

...

7. Hülkenberg

...

12. Vettel

Alle Highlights findest du hier>>>

---------------

Teamchef Mattia Binotto verteidigte die Ferrari-Strategie hingegen kühl. „Mehr als Platz zwölf wäre für Seb nicht drin gewesen. Sein Rennen wurde schon am Start beeinträchtigt.“ Deshalb habe man Teamkollege Charles Leclerc die Chance zur Aufholjagd ermöglichen wollen.

Auch der ehemalige Formel1-Pilot Ralf Schumacher sieht den entscheidenden Fehler nicht beim Team, sondern bei Vettel selbst. „Erstmal hat er Bockmist gebaut in der ersten Runde“, sagte er bei „Sky“.

---------------

Top-News aus dem Sport:

---------------

Schumacher hat sogar Zweifel, dass Vettel seinen laufenden Vertrag erfüllt und bis zum Ende der Saison bei Ferrari bleibt. „Das kommt darauf an. Wenn er so weiter macht, dann auf jeden Fall nicht“, legte er sich fest.

Wird das vorzeitige Ferrari-Aus tatsächlich ein realistisches Szenario? Die nächsten Vettel-Auftritte werden es zeigen. (the)