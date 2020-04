Formel 1: Vettel-Krach! Hat Ferrari den Deutschen mit DIESEM Angebot verärgert?

Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Abseits der Corona-Krise ist die große Frage in der Formel 1 in diesem Jahr: Was passiert mit Sebastian Vettel?

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft am Saisonende aus. Verlängert Ferrari mit dem viermaligen Formel-1-Weltmeister? Oder muss sich Vettel nach einem neuem Team umsehen?

Großes Thema in der Formel 1: Verlängert Sebastian Vettel seinen Vertrag bei Ferrari? Foto: imago images/Eibner

Formel 1: Was passiert mit Vettel?

Italienische Medien hatten bereits vor Wochen darüber berichtet, dass Ferrari dem Deutschen ein erstes Angebot über eine Verlängerung unterbreitet haben soll. Dieses Angebot soll Vettel allerdings umgehend abgelehnt haben. Wie dieses Angebot genau aussah, war damals noch nicht bekannt.

Nun nennt die „Gazzetta dello Sport“ konkrete Details. Demnach bot Ferrari dem deutschen Piloten eine Vertragsverlängerung um ein Jahr mit einem Jahresgehalt von 12 Millionen Euro.

An diesem Angebot störten Vettel demnach gleich zwei Punkte: die Vertragslänge und das Gehalt. Vettel hätte laut des Berichts gerne eine Vertragsverlängerung um mindestens zwei Jahre und ein deutlich höheres Gehalt. Aktuell verdient er bei der Scuderia rund 30 Millionen Euro im Jahr.

Kommt Ferrari Vettel entgegen?

Ob Ferrari das Angebot nennenswert erhöhen kann, ist derzeit fraglich. Wie alle anderen Teams muss auch die Scuderia in der Corona-Krise enorme Einnahmen-Verluste hinnehmen. Außerdem hat Vettel in Vertragsverhandlungen nicht mehr das Standing, das er noch vor wenigen Jahren genossen hatte.

Der Deutsche ist längst nicht mehr der große Überflieger in der Formel 1. Seine vier WM-Titel mit Red Bull sind lange her. Seit Jahren fährt der Heppenheimer seiner Konkurrenz nur noch hinterher. Und in der vergangenen Saison musste er sich sogar seinem Teamkollegen geschlagen geben.

Charles Leclerc gewann mehr Rennen als Vettel und stand am Ende in der Gesamtwertung vor dem Deutschen. Ferrari hatte daher zu Jahresbeginn verkündet, dass die Scuderia ohne klare Nummer 1 in die Saison geht. (dhe)