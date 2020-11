Formel 1: Sebastian Vettel ist bei DIESEM Thema knallhart – „Die will ich nie wieder sehen“

Am Freitag wurden in der Formel 1 die neuen Reifen für 2021 von Pirelli getestet. Das Fazit von Sebastian Vettel und Co. ist vernichtend.

Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton poltert, dann sagte auch Sebastian Vettel seine klare Meinung zu den neuen Reifen.

Formel 1: Vettel & Co. von neuen Reifen schockiert

Eigentlich gibt es jedes Jahr neue Reifen von Hersteller Pirelli. Doch 2020 konnten die neuen Pneus nicht überzeugen, weshalb man nochmal auf die Reifen von 2019 setzte. Das 2021er Modell wurde dann im Training im Rahmen des Bahrain-GPs getestet, doch das Urteil der Fahrer war eindeutig.

Lewis Hamilton musste sich zurückhalten, doch dann erklärte er: „Wir haben jetzt schon seit zwei Jahren die gleichen Reifen. Ende 2019 hatte Pirelli neue Reifen angeschleppt, wie sie das üblicherweise machen. Allerdings waren diese Reifen ein bisschen schlechter.“

Lewis Hamilton ist genervt von den neuen Reifen. Foto: imago images/Motorsport Images

„Dann hat man gesagt: 'Okay, dann bleiben wir halt bei den bisherigen Reifen.' Pirelli hatte jetzt also zwei Jahre Zeit, bessere Reifen zu entwickeln. Und das Ergebnis ist ein Reifen, der drei Kilogramm schwerer und eine Sekunde pro Runde schlechter ist.“

Vettels knallhartes Urteil

Auch Sebastian Vettel fällte ein dramatisches Urteil: „Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt“ wird Vettel von der „Speedweek“ zitiert. „Die jüngsten Mischungen auszuprobieren, das war einen Versuch wert, aber die will ich nie wiedersehen. Die sind schlechter als die Reifen, die wir heute verwenden. Damit sind alle Schwierigkeiten, mit welchen wir in Sachen Gummi gegenwärtig kämpfen, noch übler.“

Dann poltert Vettel weiter: „Wenn diese Reifen wirklich die Lösung für 2021 sein sollen, dann muss ich sagen: Ich würde lieber bei den heutigen bleiben. So lange wir nicht Walzen erhalten, die etwas bieten, was die heutigen nicht haben, dann sollten wir nicht umstellen. Ich meine hier vor allem Fortschritte wie eine geringere Neigung zum Überhitzen und eine bessere Chance, mit unseren Gegnern kämpfen zu können.“

Scheint so als müsste Pirelli nochmal die Reifen für 2021 überarbeiten. Im gesamten Formel 1-Fahrerfeld kamen die neuen Pneus nicht gut an. (fs)