Formel 1: Irres Gerücht um Sebastian Vettel! Jetzt ist klar, der Ex-Weltmeister wird...

So richtig zufrieden war er bei Ferrari zuletzt nicht: Immer wieder kochen in der Formel 1 auch deshalb Gerüchte um eine Rückkehr von Sebastian Vettel zu Red Bull Racing hoch.

Nun spricht der Chef von Red Bull Klartext über die Zukunft des vierfachen Weltmeisters in der Formel 1.

Formel 1: Red-Bull-Chef spricht Klartext über Sebastian Vettel

Helmut Marko, der beim Getränkehersteller Red Bull seit 2005 als Motorsport-Chef fungiert, pflegt noch immer regelmäßigen Kontakt mit Sebastian Vettel. Dessen Situation bei Ferrari analysiert er kritisch. „Leclerc war stark, hat an der Nummer-Eins-Position von Sebastian kräftig gerüttelt“, so Marko im Interview bei „Sky“.

Wer ist die Nummer 1 bei Ferrari? Leclerc (l.) oder Vettel? Foto: imago images/Independent Photo Agency

„Aber: Sebastian hat das Potential. Der kann auch einen Leclerc schlagen. Nur muss er, glaube ich, etwas aus seiner Komfortzone heraus. Er muss kämpfen und sein Auto am Limit bewegen.“

Zur Situation bei Red Bull stellt er unmissverständlich klar: „Mit der Verpflichtung von Max Verstappen (Red Bull hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert, Anm. d. Red.) ist bei uns klar, dass es keine zwei Vs, also kein Verstappen und Vettel geben wird – aus ganz simplen, monetären Gründen. Wir können uns nicht zwei solcher Top-Stars leisten.“ Medienberichten zufolge soll Verstappen beim österreichischen Rennstall rund 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Vettel habe jedoch nicht nur durch die Verlängerung Verstappens wenige Alternativen zu Ferrari: „Dadurch dass jetzt Leclerc fixiert ist bei Ferrari, dass – so wie es ausschaut – Hamilton bei Mercedes unterschreiben wird und bei uns Verstappen fix ist, gibt es nicht viele Alternativen. Wenn er (Vettel) weiterfahren will und weiterhin einen gut dotierten Vertrag in einem wettbewerbsfähigen Team haben will, dann muss er eine richtig gute Saison hinlegen.“

Die neue Formel-1-Saison startet am 13. März mit dem ersten freien Training vor dem Großen Preis von Australien.