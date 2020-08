Formel 1: Vettel zu Racing Point? Jetzt spricht Perez Klartext

Für welches Team der Formel 1 geht Sebastian Vettel in der kommenden Saison an den Start?

Für welches Team geht Sebastian Vettel in der kommenden Saison der Formel 1 an den Start?

Diese Frage beschäftigt vor allem die deutschen Fans der Formel 1 seit Monaten. Denn der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus, und der viermalige Weltmeister hat bislang noch kein neues Cockpit gefunden.

Formel 1: Vettel zu Racing Point?

Hartnäckig halten sich Gerüchte, wonach Sebastian Vettel in der kommenden Saison für Racing Point an den Start gehen soll. Der Rennstall wird in der Formel 1 ab 2021 als Werksteam von Aston Martin fungieren.

Fakt ist: Mit Lance Stroll und Sergio Perez hat das Team derzeit zwei Fahrer, die noch langfristig an den Rennstall gebunden sind. Dass Stroll ausgemustert wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Schließlich ist sein Vater als Eigentümer an Racing Point beteiligt.

Und auch Sergio Perez sieht sich bei Racing Point offenbar fest im Sattel. Der Mexikaner erklärte nun: „Gegen diese Gerüchte kann ich nichts machen. Ich kann nur mit meinem Team sprechen. Und von meinem Team habe ich nur gehört, dass wir gemeinsam in die kommende Saison gehen wollen.“

Formel 1 ohne Vettel?

Wenn Vettel bei Racing Point tatsächlich kein Cockpit bekommen sollte, deutet vieles darauf hin, dass der viermalige Champion in der kommenden Saison der Formel 1 nicht dabei ist. Denn bei den Top-Teams wären dann alle Plätze besetzt. Und dass Vettel sich in einen Mittelklasse-Wagen setzt, halten viele Experten für äußerst unwahrscheinlich.

Aber wer weiß – vielleicht bietet sich für Vettel bei Racing Point doch noch eine unverhoffte Chance. Lance Stroll ließ zuletzt durchblicken, dass es ihn nicht vom Hocker hauen würde, wenn sein eigener Vater ihn aus dem Team werfen würde.

„Die Familie ist das eine, das Arbeitsverhältnis ist das andere“, erklärte der 22-Jährige: „Wenn mein Vater mich aus dem Team sortiert, dann ist das nun mal so. Das wäre eine geschäftliche Entscheidung. So läuft das Geschäft nun mal. Warum sollte mein Vater mich im Team anders behandeln als einen anderen Fahrer?“ (dhe)